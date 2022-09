“Tornerò…”: sorpresa Napoli, l’annuncio improvviso emoziona i tifosi

Il Napoli in vetta alla classifica di Serie A, ma occhio all’annuncio a sorpresa che fa impazzire i tifosi azzurri. Arriva all’improvviso.

Il momento magico del Napoli continua a far entusiasmare tifosi e addetti ai lavori. Con le reti di Raspadori in Nazionale e quelle degli altri azzurri impegnati con le rispettive selezioni, Spalletti sa bene di ritrovare contro il Torino una squadra galvanizzata da una grande momento di forma. E che non vuole tirare il freno a mano proprio ora che comincia il bello.

Soprattutto in città c’è l’entusiasmo e la voglia di continuare a vedere crescere questo gruppo. Lo stesso che nel giro di qualche settimana ha dovuto salutare delle colonne come Insigne, Koulibaly e Mertens. In particolare, l’addio del belga è stato uno dei più sofferti e controversi, anche se l’amore e l’affetto reciproco tra la piazza ed il fuoriclasse belga continua ad essere prospero e presente.

Napoli-Mertens, annuncio improvviso: tifosi al settimo cielo

Affetto che torna a farsi sentire anche in una serata dove mancano campionati e nazionali da dover seguire. Omaggiato del ‘Premio San Gennaro’, evento targato ‘Radio Marte’, Dries Mertens ha ancora colto l’occasione per poter abbracciare Napoli e i suoi tanti tifosi: “Ci mancate tantissimo… – esordisce in video-collegamento il belga, accompagnato puntuale dalla moglie Kat – Ancora oggi Palazzo Don Anna è la nostra casa, laddove ci siamo innamorati. Tornerò a Napoli e se mia moglie è d’accordo, allora è sicuro”.

Un ritorno da ‘semplice cittadino’, ma pur sempre un ritorno. E ancora Mertens e la sua consorte Kat assicurano: “Vediamo Napoli nettamente migliorata. E’ una città che cresce anno dopo anno, è tra le più belle al mondo. Finalmente inizia a funzionare meglio, ci sono tantissimi turisti in giro per le strade”.