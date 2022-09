Napoli, che novità al Maradona: a breve sarà tutto ufficiale

La pausa Nazionali ha generato polemiche, ma ha anche condotto a una decisione importante: il Napoli ne sarà protagonista allo Stadio Maradona.

In questa prima parte di stagione in Serie A non sono mancate le polemiche a causa della gestione arbitrale del VAR. Momenti di tensione si sono vissuti su più campi da gioco. Perciò la pausa Nazionali si è rivelata utile per comprendere come ovviare alle varie discussioni e ottenere una gestione sempre più limpida dei match.

Come racconta il ‘Corriere della Sera’, è a un passo l’introduzione del fuorigioco semiautomatico. La trovata tecnologica conoscerà applicazione a partire dal prossimo weekend, quando la Serie A riprenderà il suo corso.

Ci saranno delle simulazione su diverse giocate e nel contempo si istituiranno corsi per istruire gli arbitri alla lettura delle immagini di alcune partite della stagione appena cominciata.

Napoli, allo Stadio Maradona il fuorigioco semiautomatico: le ultime

Ciò significa che gli stadi saranno i luoghi deputati alle prove e allo sviluppo di tale tecnologia. Fra questi ci sarà anche il ‘Maradona’, dove sabato pomeriggio alle 15:00 andrà di scena la gara di campionato contro il Torino. Gli impianti che ospitano le gare di Champions League, quindi il San Siro, il Maradona e l’Allianz Stadium di Milano, Napoli e Torino, sono già attrezzati. Tuttavia, presto anche gli altri stadi verranno dotati di ulteriori telecamere supplementari.

L’idea al momento è lanciare il fuorigioco semiautomatico nelle ultime due giornate di Serie A, prima della sosta per i Mondiali di Qatar del 2022, altrimenti si attenderà il 4 gennaio 2023. Indubbiamente l’evento è atteso, ma al contempo non manca lo scetticismo per com’è stata condotta fino ad oggi l’esperienza della tecnologia in campo in favore delle corrette decisioni arbitrali.