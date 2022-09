Ronaldo-Napoli, De Laurentiis spiazza tutti: confessione impensabile

Calciomercato Napoli, la rivelazione sull’affare Cristiano Ronaldo è clamorosa: ecco cosa è successo nelle ultime ore di mercato

L’ultima parte del calciomercato estivo del Napoli è stata rovente. In particolar modo per un motivo: la clamorosa trattativa con il Manchester United per Victor Osimhen e Cristiano Ronaldo. Per tutta l’estate l’ex Juve ha cercato una nuova squadra: non poteva accettate di non disputare la Champions League, la coppa che per un’intera epoca lo ha visto protagonista.

Alla fine non ha trovato nuova sistemazione ed è rimasto ai Red Devils, dove ha perso molti posti nelle gerarchie. Una situazione davvero incredibile per un calciatore che fino a poco tempo fa riusciva ancora a fare la differenza. Questione di contesti e di ambienti: lo United si è rivelata una scelta sbagliata, ma il portoghese può ancora dare tanto al calcio. E lo avrebbe potuto fare al Napoli, seriamente: la trattativa c’è stata davvero e solo oggi sono stati svelati alcuni clamorosi retroscena.

Cristiano Ronaldo al Napoli, cosa è successo: la rivelazione

Come rivelato da Sky Sport, il piano è stato orchestrato fin dal primo momento da Jorge Mendes, l’agente di Ronaldo e figura influente in molte manovre di mercato in Europa. Ci ha provato inizialmente con il Milan: l’obiettivo era portare Leao al Chelsea o al Paris Saint-Germain per fare spazio proprio a Ronaldo in prestito. Niente da fare: Maldini e Massara hanno risposto picche perché l’idea è di portare avanti il progetto giovani che gli ha regalato risultati importanti.

A quel punto Mendes ci ha provato con il Napoli: a differenza del Milan, De Laurentiis non ha chiuso le porte in faccia, né al giocatore e né all’agente. La proposta era la seguente: 100 milioni dallo United per Osimhen più il prestito di Ronaldo. La controproposta del presidente era invece: 120 milioni per il nigeriano e stipendio di CR7 completamente pagato dagli inglesi. Da Manchester non è mai arrivata e quindi il tutto si è concluso con un nulla di fatto.