“Ad un passo dal Napoli”: calciomercato, l’agente vuota il sacco

Napoli, la rivelazione di calciomercato è arrivata in diretta radiofonica. L’agente del calciatore esce allo scoperto e svela tutta la verità.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis ha dimostrato di essere una squadra decisamente competitiva nell’avvio del campionato di Serie A 2022/2023. Gli azzurri, primi in classifica generale insieme all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, hanno dovuto dire addio ai top player della rosa dello scorso anno durante il mercato estivo. Le partenze di Ospina, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Fabian Ruiz, Insigne e Mertens hanno messo a dura prova la pazienza dei tifosi che, in un primo momento, hanno contestato le scelte della società.

Tutto, adesso, sembra andare, però, per il verso giusto. Con Kvaratskhelia uomo copertina ed un Raspadori in forma smagliante, il club partenopeo ha iniziato alla grande la stagione, riscuotendo risultati ottimi anche in Champions League, con convincenti vittorie su Liverpool e Rangers.

Calciomercato Napoli, parla l’agente di Senesi

Grazie ad un mercato scoppiettante partito in sordina, Luciano Spalletti è riuscito a conquistare vittorie che, solo a luglio, sembravano decisamente insperate. Una sorpresa anche per i tifosi che, col tempo, hanno imparato ad apprezzare le giocate dei nuovi arrivati, capaci di infiammare un ambiente con l’umore decisamente sotto i piedi.

Oltre ai calciatori giunti in azzurro, emerge oggi un retroscena di calciomercato. A rivelarlo è stato Stefano Antonelli, agente tra gli altri di Marcos Senesi. Di seguito uno stralcio del suo intervento in diretta radiofonica sulle frequenze di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Senesi è stato vicinissimo al Napoli” – ha esordito. E poi: “E’ accaduto lo scorso anno, quando Koulibaly era vicinissimo al Manchester United. Alla fine Kalidou restò al Napoli e non se ne fece più nulla. Qualora Koulibaly fosse andato via, oltre a Senesi il Napoli avrebbe preso anche un altro difensore, magari più esperto e già pronto”.