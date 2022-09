Napoli, l’asso nella manica di Spalletti: scelta a sorpresa

Spalletti ha un asso nella manica che sta tenendo in considerazione: possibile scelta a sorpresa, i numeri parlano chiaro

Il Napoli si sta preparando per il ritorno in campo in Serie A. La squadra di Luciano Spalletti, dopo la sosta, affronterà il Torino alle ore 15:00 al Diego Maradona. Una sfida tutt’altro che semplice contro un avversario duro a morire. Ivan Juric, nonostante i problemi interni prima con la società e poi con qualche calciatore, sta facendo un ottimo percorso ma spera di alzare l’asticella.

Gli azzurri ripartono dopo la bella e pesante vittoria di San Siro contro il Napoli. Tre punti che li hanno portati in testa alla classifica di Serie A insieme all’Atalanta. Adesso ha l’occasione di mettere pressione all’Inter e anche al Milan, entrambe impegnate sabato rispettivamente alle 18:00 e alle 20:45. Spalletti sta preparando la sfida e intanto riflette sulla miglior formazione da schierare. Con Osimhen ancora out, si parla di un ballottaggio in attacco fra Raspadori e Simeone. La decisione del tecnico potrebbe spiazzare tutti, Juric compreso.

Napoli-Torino, Spalletti può spiazzare tutti: i numeri parlano chiaro

Entrambi stanno vivendo un ottimo momento. Raspadori ha anche segnato due gol con la Nazionale in questa settimana contro Inghilterra e Ungheria. Simeone però ha iniziato questa nuova avventura benissimo ed è suo il gol vittoria contro il Milan nell’ultima partita di campionato. Ma c’è un dato che alla fine potrebbe convincere l’allenatore a puntare proprio sul Cholito, ed è una statistica davvero clamorosa.

L’ex Hellas Verona infatti ha giocato contro il Torino 12 volte in Serie A e gli ha segnato 6 gol. Un dato davvero molto importante e che per forza di cose Spalletti deve tenere in considerazione. Inoltre l’argentino è rimasto a Castel Volturno per tutto il periodo della sosta, quindi potrebbe essere più riposato e pronto per scendere subito in campo. Ecco perché non è da escludere che l’allenatore possa optare per il Cholito per il ruolo di titolare in Napoli–Torino.