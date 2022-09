Napoli, doppio rinnovo in vista: uno è inatteso

Il Napoli si prepara a consolidare le basi della rosa: in programma un doppio rinnovo di contratto, il Ds Giuntoli si è già mosso.

L’avvio di stagione, per il Napoli, non poteva essere migliore. Primo posto in campionato (insieme all’Atalanta) e due successi in altrettante partite in Champions League, che hanno consentito di porre già una seria ipoteca sul passaggio del turno. Un ruolino di marcia importante, che testimonia la bontà del lavoro fatto in estate dal club il cui obiettivo, ora, consisterà nel consolidare le basi della rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Il primo passo, in particolare, consisterà nel rinnovare il contratto di Alex Meret in scadenza a giugno. Il suo agente Federico Pastorello e il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, da ormai qualche giorno, hanno trovato un’intesa definitiva e nella mattinata odierna i due sono tornati a confrontarsi a Castel Volturno con l’obiettivo di mettere nero su bianco l’accordo.

Per l’ex Spal, stando a quanto riportato da ‘SerieANews.com, è pronto un quinquennale da 1.5 milioni più vari bonus (oggi ne percepisce uno) ed un ruolo fondamentale nel progetto della società partenopea. La fumata bianca, come detto, appare imminente e non è da escludere che l’annuncio ufficiale arrivi già nelle prossime ore.

Napoli, doppio rinnovo di contratto all’orizzonte: sorride Spalletti

Anche a Gianluca Gaetano verrà proposto un prolungamento. Il centrocampista classe 2000 fin qui è stato impiegato soltanto contro lo Spezia (15 minuti) tuttavia il club crede molto nelle sue qualità. Da qui la decisione, sempre stando a quanto riportato da ‘SerieANews.com’, di blindarlo e mettere sul tavolo una nuova proposta con conseguente adeguamento dello stipendio. Si attende soltanto la replica del diretto interessato, ma intanto il primo passo è stato compiuto.

Il Napoli, al tempo stesso, ha intenzione di premiare pure Stanislav Lobotka alla luce del rendimento offerto in campo. Lo slovacco, con l’avvento di Spalletti in panchina, è cresciuto in maniera esponenziale diventando il regista della squadra nonché uno dei migliori interpreti nel ruolo nel panorama calcistico internazionale. Il club ritoccherà verso l’alto il suo ingaggio, portandolo dagli attuali 2 milioni a quota 3 netti. Tante operazioni in vista. I prossimi saranno giorni intensi per Giuntoli.