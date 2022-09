Napoli, l’annuncio sorprendente su Kvaratskhelia: “Potrebbe succedere”

Sorprendente annuncio su Khvicha Kvaratskhelia, potrebbero esserci novità l’anno prossimo per l’attaccante del Napoli

Khvicha Kvaratskhelia si è messo in mostra con la maglia del Napoli in questi primi mesi di stagione. Ottime prestazioni in Serie A in Champions League hanno reso il georgiano una vera e propria stella del campionato italiano. In Georgia c’è grande hype attorno a questo ragazzo, capace di prestazioni fantastiche con la maglia azzurra, ma anche con quella della Nazionale allenata da Sagnol.

Proprio di Kvaratskhelia ha parlato Levan Seturidze, procuratore georgiano di Giorgi Mamardashvili. Anche il portiere si è messo in mostra con la maglia del Valencia di Gennaro Gattuso ed è diventato subito una stella in patria proprio come l’attaccante del Napoli.

Napoli, annuncio di Seturidze su Kvaratskhelia

Levan Seturidze, agente di Giorgi Mamardashvili, ha parlato ai microfoni di SerieANews.com: “Kvaratskhelia è lo stesso di anni fa, quand’era solo un bambino. Lui e Giorgi hanno la stessa testa, restano con i piedi per terra e non si esaltano di fronte ai complimenti di tifosi e addetti ai lavori. Mi aspettavo questo impatto in Serie A, per lui il calcio è divertimento”. Poi parole importanti sul prossimo anno: “Kvaratskhelia e Mamardashvili potrebbero essere convocati dalla Georgia Under 21 per l’Europeo del 2023”.

L’Europeo Under 21 dell’anno prossimo si svolgerà tra Romania e Georgia, con finale proprio nella patria di Kvaratskhelia. Il suo nome genera grande entusiasmo nei tifosi georgiani, questo potrebbe portare la Nazionale A ad accettare la convocazione per l’Under 21, anche per provare a vincere la competizione.