Napoli, partnership clamorosa: De Laurentiis lo incontrerà oggi

La notizia spiazza i tifosi: De Laurentiis incontrerà oggi una persona molto importante per parlare di una clamorosa partnership

De Laurentiis è sempre al lavoro per trovare nuove collaborazioni e partnership. Il Napoli ha fatto cose mai viste prima, come ad esempio la maglia autoprodotta insieme ad Armani. Il presidente azzurro ha sempre idee innovative e spera di poterle realizzare il più possibile. Tutte con un unico e solo scopo: aumentare i ricavi del club per provare ad accorciare le distanze con le altre società.

Il Napoli è un club in crescita da anni: ormai è una realtà importante del calcio italiano, da anni lotta per risultati importanti e i tifosi sognano che prima o poi possa arrivare un successo di alto livello. Lo scorso anno hanno davvero accarezzato l’idea di diventare campioni d’Italia, ma poi qualcosa è andato storto. Ci riproverano in questa stagione grazie ad una buona ben allestita da Giuntoli e De Laurentiis, nonostante gli addii. Intanto il presidente è al lavoro per migliorare i ricavi del suo club e oggi avrà un incontro molto importante.

Succederà oggi a Napoli: De Laurentiis ci prova, svolta storica

Oggi a Napoli ci sarà un evento storico: Tim Cook, il CEO di Apple, riceverà la laurea Honoris Causa alla Federico II e sarà presente anche il presidente De Laurentiis. Come rivelato da Radio Kiss Kiss, il numero uno azzurro avrà possibilità di incontrarlo al centro Apple di San Giovanni a Teduccio. Non è la prima volta che i due si incontrano, ma questa potrebbe essere l’occasione per parlare di qualcosa di grosso e di molto importante per la società Napoli.

Ciao Italia — great to be in Naples! Thank you to sculptor Jago for inviting me to his incredible studio. Inspired by artists of the past, he uses technology to create masterpieces for generations to come. pic.twitter.com/FAx8a1LFUb — Tim Cook (@tim_cook) September 28, 2022

De Laurentiis infatti potrebbe parlare con Cook di una possibile partnership fra la società azzurra e la Apple. Sarebbe un accordo storico e di grandissima portata visto che stiamo parlando dell’azienda numero uno al mondo che fattura miliardi ogni anno grazie ai suoi prodotti.