Napoli, Cassano strapazzato in diretta: “Ma come fa…”

Un altro capitolo della polemica Renica-Cassano: l’ex calciatore del Napoli risponde ancora una volta

Sono state ore molto calde a causa delle dichiarazioni di Antonio Cassano. Ospite a “Muschio Selvaggio”, il podcast di Fedez e Luis su YouTube, ha fatto il suo solito show, sputando sentenze a destra e manca che esistono solo nella sua testa. Come ad esempio la critica a Filippo Inzaghi che, secondo lui, non sapeva giocare a calcio.

Chissà cosa ne pensa Pippo con le sue due Champions League e la coppa del mondo del 2006. Nessuna risposta però da parte di Inzaghi, impegnato ad allenare la sua Reggina dopo essersi messo di nuovo in gioco. Chi, invece, ha voluto rispondere è Alessandro Renica, campione d’Italia con il Napoli e compagno di squadra di Diego Armando Maradona. La polemica è nata proprio dalle parole di Cassano in merito a quello Scudetto: “Diego ha vinto con una squadra di scappati di casa“. All’ex azzurro questa cosa proprio non è andata giù.

Renica contro Cassano: nuove polemiche

Renica ha risposto su Facebook, c’è stata la contro risposta di Cassano e infine ancora Renica ai microfoni di Giochiamo D’Anticipo su Televomero. Le dichiarazioni dell’ex calciatore del Napoli sono lapidarie: “Se dice di non conoscermi, vorrei capire che credibilità può avere. Come fa a giudicarmi se non mi ha mai visto giocare? Quella squadra aveva sei nazionali: Bagni, De Napoli, Giordano, Carnevale, Ferrara e Romano. Non era mai successo prima. Dovrebbe informarsi un po’ prima di parlare. Uomini come Vieri o Adani avrebbero dovuto intervenire e farsi sentire“.

Un altro capitolo quindi di questa vicenda che sembra destinata a durare ancora a lungo. Non mancherà infatti la risposta di Cassano, soprattutto quando ci sarà il prossimo appuntamento con la Bobo TV. E chissà se, come ha detto Renica, Vieri o Adani interveranno a favore di quel Napoli.