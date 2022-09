Napoli, De Laurentiis stravolge tutto: incontro con Apple

De Laurnetiis incontra Apple: svolta storica ma non solo per il Napoli, ecco cosa ha chiesto il presidente azzurro

Dopo la sosta per le partite delle Nazionali, in questo week-end tornano i campionati in tutta Europa. Riparte anche la Serie A, con il Napoli che aprirà le danze domani alle ore 15:00 al Diego Maradona: affronterà il Torino di Juric, una partita tutt’altro che semplice contro un avversario ostico. Gli azzurri vogliono vincere per mettere pressione a Inter e Milan, impegnate domani alle 18:00 e alle 20:45.

De Laurentiis intanto è al lavoro per migliorare i ricavi del proprio club e non solo. La Serie A vive un momento molto complicato dal punto di vista economico: la distanza con gli altri campionati è abissale e c’è bisogno di trovare una soluzione per accorciarla. Il presidente azzurro, fra i più attivi a livello di novità e innovazioni, ha in mente un’idea davvero incredibile. Ieri c’è stato un incontro in cui si è parlato proprio di questo.

Napoli-Apple, incontro storico: cosa ha chiesto ADL a Tim Cook

In questi giorni è stato a Napoli il CEO di Apple, Tim Cook. Ha ricevuto dalla Federico II la Laurea Honoris Causa e ieri c’è stato l’evento di consegna. Più tardi, a San Giovanni a Teduccio, sede della struttura Apple, è arrivato anche De Laurentiis e fra i due c’è stato un incontro, non il primo ma sicuramente fra i più importanti. Il Corriere dello Sport di oggi ha rivelato qual è stata la proposta del numero uno azzurro al capo della più grande azienda al mondo.

Come scrive il quotidiano, De Laurentiis avrebbe proposto a Tim Cook di entrare in corsa per i diritti tv della Serie A per il triennio 2024-2027. Apple TV è già una realtà da diversi anni nel mondo dello streaming con film e serie tv, e nell’ultimo periodo si è aperto anche allo sport con il Baseball USA. De Laurentiis quindi avrebbe proposto al CEO di inserirsi nella corsa insieme a Sky e DAZN per l’acquisto dei diritti tv del nostro campionato. Senza dimenticare Amazon, che da tempo è al lavoro su un inserimento in questo ambito dopo aver acquisito la miglior partita di Champions.