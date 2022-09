Napoli-Torino, rivelazione di Spalletti in conferenza: annuncio definitivo

Arriva l’annuncio definitivo di Luciano Spalletti, alla vigilia di Napoli-Torino, in conferenza stampa

Domani ripartirà la Serie A e la prima partita è in programma è tra Napoli e Torino. I partenopei torneranno in campo dopo la vittoria a San Siro contro il Milan per 1-2, grazie alle reti di Matteo Politano su rigore e Giovanni Simeone. Tre punti che hanno catapultato la squadra di Luciano Spalletti al primo posto, a pari punti con l’Atalanta. E l’allenatore del Napoli ha scelto di sciogliere gli eventuali dubbi già in conferenza.

Si parlava molto di un possibile impiego di Alessio Zerbin sulla destra, in seguito ai problemi fisici di Matteo Politano e Hirving Lozano. O, comunque, un po’ di turnover in vista della sfida di Champions League di Amsterdam contro l’Ajax. Ma Spalletti ha messo le cose in chiaro, considerando lo stato di forma ottimo di Juan Jesus e Ndombele.

Napoli-Torino, Spalletti parla in conferenza delle sue scelte

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa: “Juan Jesus e Ndombele sono pronti, anche se nominando solo loro due si fanno dei torti agli altri. Tra domani e martedì cambierà qualcosa, ma credo che domani giocherà chi ha giocato più spesso nelle ultime partite. I giocatori sono tornati bene dalle Nazionali e hanno voglia di far bene”. L’allenatore dei partenopei si è poi soffermato su Ndombele: “Ha qualità che ogni tanto in partita ci mancano, ed è uno che fa a sportellate con gli altri”.

Stando alle parole di Spalletti, dunque, domani per il Napoli dovrebbe scendere in campo la solita formazione vista nelle prime giornate di campionato. Magari con qualche rotazione in più ad Amsterdam, coi due giocatori nominati in precedenza che scalpitano e probabilmente con la staffetta Raspadori-Simeone in avanti.