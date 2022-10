Napoli-Torino, il dato fa impazzire i tifosi: adesso è record

Il Napoli autore di un grande primo tempo contro il Torino: ufficiale il dato che fa impazzire il tifosi, il record è stato già raggiunto.

Un rullo compressore: 3 reti in 45 minuti, per un totale di 18 in appena 8 partite disputate in Serie A. Il Napoli non poteva iniziare in maniera migliore l’odierna sfida contro il Torino, intenzionato a riscattarsi dopo le due sconfitte consecutive rimediate per mano dell’Inter e del Sassuolo. Gli uomini di Luciano Spalletti, infatti, hanno preso in mano fin da subito il pallino del gioco andando a segno già al sesto minuto con André Zambo Anguissa.

Il camerunese si è poi ripetuto al 12esimo mentre al 37esimo è arrivato l’ennesimo timbro di Khvicha Kvaratskhelia (il quinto in 10 apparizioni complessive). Il Torino, poco prima dell’intervallo, è riuscito ad accorciare le distanze grazie ad Antonio Sanabria. Ora resta da vedere in che modo si concluderà il secondo tempo. Intanto, però, nella prima frazione di gara il tecnico azzurro ha ricevuto tutte le risposte sperate.

In conferenza, infatti, l’allenatore aveva chiesto ai suoi di continuare a dare il massimo e di non sottovalutare l’impegno. Parole recepite al meglio dai calciatori mandati in campo. Ad emergere, in maniera particolare, è proprio Anguissa divenuto ormai uno delle colonne portanti della squadra nonché uno dei migliori interpreti nel ruolo nel panorama calcistico internazionale.

Napoli, il dato su Anguissa fa impazzire i tifosi

Il centrocampista ha realizzato tre gol in questa stagione col Napoli: due oggi allo stadio “Maradona” mentre l’altro lo ha inflitto ai Glasgow Rangers nel corso dell’ultima sfida di Champions League disputata dai partenopei.

Nel giro di poche settimane Anguissa ha quindi già eguagliato il proprio record personale di reti (pari a tre), totalizzato in Premier League nella stagione 2020/2021 quando indossava la maglia del Fulham. Numeri che confermano la sua crescita e quanto sia diventato determinante per le sorti del Napoli. Spalletti sorride. Il club, da ormai qualche anno, non sbaglia un colpo sul mercato.