Il Napoli trova la sesta vittoria consecutiva: tris al Torino

Sesta vittoria consecutiva per il Napoli tra Serie A e Champions League, tre gol segnati al Torino oggi al Maradona

Torna la Serie A e lo fa con l’anticipo dell’ottava giornata: al Maradona si sono appena sfidate il Napoli e il Torino. I partenopei sono usciti vincitori da questa importante sfida con il punteggio di 3-1. Una doppietta di Anguissa e un gol di Kvaratskhelia, infatti, hanno consegnato i tre punti a Luciano Spalletti. Continua la corsa in campionato con la conquista della vetta solitaria col raggiungimento dei 20 punti.

Una partita giocata magnificamente dal Napoli per i primi 40′, poi un blackout generale ha permesso al Torino di accorciare le distanze con Sanabria. Nella ripresa buona prestazione dei granata, molto più corta, aggressiva e pericolosa rispetto al primo tempo. Anche se le occasioni sono state comunque pochissime. Da segnalare l’espulsione di un infuriato Juric per un presunto fallo non fischiato a Singo.

Napoli-Torino 3-1, Spalletti continua la sua corsa

Un Napoli partito benissimo grazie a Frank Anguissa, che con un inserimento in area di rigore ha battuto Milinkovic-Savic di testa. Al 12′ i partenopei erano già sul 2-0, ancora grazie al centrocampista camerunense, che ha approfittato di una serie di errori della difesa del Torino e del portiere, battuto sul primo palo con un tiro anche abbastanza lento. Tris del solito Kvaratskhelia al 37′, che sembrava aver chiuso la partita, ma ci ha pensato Antonio Sanabria a far tremare i tifosi partenopei.

Il Torino ha anche rischiato di trovare il 3-2 sul finale di primo tempo, in un momento di sbandamento per il Napoli, dopo una serie di errori individuali. Ripresa condizionata dalla stanchezza, qualche buono spunto da entrambe le parti, ma pochissime occasioni da gol. Un’ottima parata di Meret sul neo entrato Radonjic, che ha definitivamente messo la fine sulla gara. Sesta vittoria consecutiva per il Napoli tra campionato e Champions League.