Napoli, l’episodio vergognoso contro la squadra: pullman vandalizzato

Brutto episodio per la società partenopea: il pullman della squadra è stato vandalizzato durante la trasferta, sui social le foto del club

Napoli vittima della discriminazione territoriale. Questa volta è successo a Ciampino e a farne le spese è stata la società di futsal, impegnata nel massimo campionato di calcio a 5. I pullmini della squadra sono stati bersaglio di uno o più vandali.

La società partenopea ha raccolto immagini pubblicate poi sui propri profili social rendendo pubblico quanto accaduto a margine del match contro la compagine locale. Per la cronaca, il Napoli ha battuto il Ciampino Aniene per 4-2. I napoletani guidano la classifica con sei punti dopo due giornate.

Napoli Futsal, pulmini vandalizzati e saccheggiati: l’amarezza della società partenopea sui social

Il Napoli Futsal vince a Ciampino. Perdono però ancora una volta lo sport e il senso etico e civico. L’ultimo atto vandalico ha visto coinvolti i pulmini della società napoletana (che nulla ha a che vedere con la società di Aurelio De Laurentiis).

Il fatto si è verificato all’interno del parcheggio dell’hotel nel quale alloggiava la compagine partenopea. Alcuni teppisti hanno provocato danni ai mezzi utilizzati dal Napoli Futsal per compiere la trasferta. Sui veicoli, inoltre, i protagonisti di questo gesto ignobile hanno scritto “Odio Napoli”. Le foto sono state pubblicate sui social dal club.

L’episodio si è verificato dopo la vittoria per 4-2 della squadra di David Marin contro il Ciampino Aniene. Il Futsal Napoli ha surclassato gli avversari, arrivando a condurre il match con quattro gol di scarto in virtù delle reti di Fortino (9’11’’ del primo tempo), Arillo (00’12’’ del secondo tempo), De Simone (dopo 4’58’’ della seconda parte) e Salas (ultimo in gol con il cronometro su 12’28’’). Nel finale, i laziali hanno poi accorciato inutilmente le distanze. “Perdete dentro e fuori dal campo. Napoli vince sempre”, ha concluso la società napoletana nel suo post di denuncia social.