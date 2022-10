Ajax-Napoli, il big viene escluso: l’ufficialità gela i tifosi

La notizia adesso è ufficiale, non c’è più alcun dubbio: il giocatore non ci sarà domani ad Amsterdam per Ajax-Napoli

Torna la Champions e quindi anche il Napoli in versione europea. Gli azzurri sono in testa alla classifica del girone con sei punti: due vittorie e sette gol fatti, un inizio da sogno reso straordinario dal successo largo contro il Liverpool per 4-1. Una notte che il Diego Maradona farà davvero fatica a dimenticare da qui ai prossimi mesi.

Ma il Napoli è riuscito a dare continuità a quel risultato, sia in campionato che ancora in Champions. Anche a Glasgow contro i Rangers è stata una vittoria importante in un ambiente complicato, lo stesso che i partenopei troveranno domani ad Amsterdam contro l’Ajax per la terza e ultima partita del girone d’andata. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per il match, pubblicata poco fa sui social. E tutti i tifosi hanno notato un’assenza molto importante.

Ajax-Napoli, non ci sarà: adesso è ufficiale

Per la partita di domani contro l’Ajax non ci sarà Victor Osimhen. L’attaccante è out da qualche settimana per un infortunio muscolare: si è fatto male proprio in quel Napoli–Liverpool, l’unica nota stonata di una serata quasi perfetta. Lo staff sanitario sta lavorando con grande cura e attenzione al suo rientro per evitare qualsiasi tipo di problema o di ricadute. Si pensava potesse essere almeno in panchina alla Cruyff Arena, invece no.

Osimhen non ci sarà nemmeno domani quindi perché non convocato. L’idea quindi è quella di andare avanti ancora con cautela. Non è da escludere che possa rientrare nella lista per la Cremonese, sfida di campionato del prossimo week-end. L’occasione giusta per mettere minuti nelle gambe e non ovviamente da titolare.

Il nigeriano è un giocatore molto importante per Spalletti e per il Napoli, ed è per questo che lo staff sanitario non ha intenzione di forzare la mano. Rientrerà quando sarà pronto. E magari lo sarà in tempi brevi. Lo capiremo nei prossimi giorni.