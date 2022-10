Napoli, accelerata improvvisa: rinnovo a sorpresa, tifosi in festa

Non solo Meret, un altro rinnovo a sorpresa sta per essere firmato: tifosi in festa, è una notizia davvero bellissima

Un inizio di campionato straordinario per questo Napoli. Dopo aver battuto il Milan a San Siro prima della sosta, la squadra di Spalletti ha vinto anche al rientro contro il Torino in scioltezza. Gli azzurri sono primi in classifica insieme all’Atalanta che ancora non molla: battuta anche la Fiorentina con il risultato di 1-0.

Ci sono diversi elementi che possiamo considerare dei protagonisti in questo inizio di stagione azzurro. Meret è quello che ha sorpreso di più dopo un’estate difficile, ma anche le rivelazioni Kim Min–jae e Kvaratskhelia o le conferme di Lobotka e Zielinski. Fra le colonne della squadra c’è inevitabilmente Zambo Anguissa, che da quest’anno sembra aver trovato continuità anche in zona gol: dopo il primo con il Liverpool, la doppietta di sabato con il Toro.

Napoli, rinnovo vicino: è in dirittura d’arrivo

Come sappiamo, Meret è vicino al rinnovo di contratto. Ma il portiere non è l’unico che, a quanto pare, a breve firmerà il nuovo accordo. Un po’ a sorpresa infatti, come riportato dal giornalista Paolo Bargiggia sul suo account Twitter, sta per arrivare anche il rinnovo di Zambo Anguissa. Ecco cosa ha scritto nel suo post: “È in dirittura di arrivo il prolungamento del contratto di Anguissa con il Napoli per un altro fino fino al 2027 ed immediato ritocco dell’ingaggio dagli attuali 2,2 milioni a 2,5 milioni più bonus“.

Anche il centrocampista è quindi in procinto di firmare un nuovo accordo con il Napoli. Attualmente è in scadenza nel 2026: l’esigenza non è temporale ma evidentemente di cifre. La società vuole premiare il giocatore con uno stipendio più alto viste le prestazioni offerte in azzurro. Lo scorso anno era una sorpresa, adesso invece è una realtà sempre più forte. Zambo ha davvero conquistato tutti, e se comincia anche a segnare con regolarità siamo davvero di fronte ad un top player assoluto.