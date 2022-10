“Vi dico il risultato esatto”: l’ex Napoli gela i tifosi prima dell’Ajax

Ajax-Napoli, l’ex azzurro non ha nessun dubbio: il pronostico sul match – e non solo – è davvero inaspettato, ecco cosa ha detto

Il Napoli si sta preparando per tornare in campo in Champions League. La squadra di Spalletti è attesa domani ad Amsterdam, alla Cruyff Arena, per sfida l’Ajax. Gli azzurri sono in testa alla classifica del girone con sei punti e 7 gol fatti. Con una vittoria in Olanda la qualificazione sarebbe davvero ad un passo.

I partenopei sono reduci dalla bella e convincente vittoria contro il Torino in campionato. L’ennesima prova di alto livello per una squadra che sogna davvero in grande. Finora il Napoli non ha mai perso, nonostante il valore molto alto degli avversari affrontati, come Liverpool e Milan di recente. C’è grande entusiasmo ma Spalletti vuole tenere alta la concentrazione dei suoi in vista del match di domani. L’Ajax è alla portata ma è sempre difficile da affrontare, imprevedibile. Inoltre ci sarà un’atmosfera di fuoco.

Ajax-Napoli, l’ex è sicuro: il pronostico spiazza i tifosi

C’è un giocatore che ha giocato di recente sia nel Napoli che nell’Ajax: è il tedesco Amin Younes, oggi in forza all’Utracht. Intervenuto ai microfoni di Ajax Life, l’attaccante ha avuto la possibilità di parlare di entrambi gli ambienti e di ricordare i suoi anni in azzurro: “È stato un gran periodo, è un club molto emozionante, i tifosi spendono soldi per andare allo stadio e stare vicino alla squadra. Se non vinci si fanno sentire, e se vinci ti porteranno sulle spalle“.

Sulla partita di domani è sicuro che ci sarà un grande spettacolo per il modo di giocare di entrambe: “Entrambe le squadre sono brave con la palla, il livello è molto alta. Giocare a Napoli è difficile, c’è una bella atmosfera con i tifosi“. E poi fa un pronostico, davvero interessante: “Penso che passeranno entrambe, lasciando dietro il Liverpool. Ad Amsterdam vince l’Ajax 3-2, a Napoli invece vedo un 2-2“.