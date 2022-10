Higuain, messaggio in diretta al Napoli: tifosi sorpresi dalle sue parole

Annuncio a sorpresa, l’attaccante ha deciso di ritirarsi: addio al calcio di uno degli attaccanti che ha fatto la storia del Napoli

Il Napoli ha iniziato un nuovo corso dopo i tanti addii in estate di alcune colonne. Mertens e Koulibaly su tutti, sempre molto amati dalla piazza e protagonista di anni straordinari, in particolar modo quelli con Maurizio Sarri allenatore. Entrambi però sono arrivati prima, quando la società azzurra, sotto le direttive di Benitez, costruiva il suo futuro.

Fra i tanti acquisti di livello, anche tre acquisti dal Real Madrid, voluti fortemente proprio dall’allenatore spagnolo: José Maria Callejon, Raul Albiol e soprattutto Gonzalo Higuaìn, fra i migliori attaccanti della storia della Serie A, con tanto di record di gol segnati in una sola stagione. L’attaccante proprio in queste ore ha dato l’annuncio del suo ritiro dal calcio giocato: alla fine della stagione in Major League Soccer, dove gioca da qualche anno con l’Inter Miami, smetterà di giocare.

Un rapporto di grande amore quello fra Higuaìn e i tifosi, nato con Benitez e consolidato negli anni di Sarri. Poi il grande tradimento: la Juventus lo comprò pagando la clausola rescissoria da 90 milioni, uno sgarbo troppo grande per i sostenitori azzurri, che non lo hanno mai perdonato. Un trasferimento che però non ha cancellato quanto fatto dal Pipita in azzurro. Numeri incredibili, impressi per sempre nella storia del club azzurro.

