Ajax-Napoli, episodio vergognoso sugli spalti: è successo al quarto gol

Brutto episodio accaduto dopo il quarto gol del Napoli segnato da Raspadori. Ecco cosa è successo alla Cryuff Arena

Un’altra serata da sogno per i tifosi del Napoli in Champions. Gli azzurri, dopo aver battuto Liverpool e Rangers nelle prime due giornate del girone, stanno per superare abilmente anche l’ostacolo l’Ajax. Reazione straordinaria alla rete iniziale di Kudus, con una rimonta praticamente immediata per poi dilagare nella ripresa. L’entusiasmo è alle stelle, ed è evidente sui social ma anche allo stadio.

Ad Amsterdam ci sono tanti sostenitori del Napoli. Che, come sempre, hanno seguito la loro squadra. Ma proprio in questi minuti di partita è accaduto un brutto episodio con protagonisti proprio i tifosi azzurri, vittime di un vero e proprio assalto da parte degli ajacidi. Il tutto è accaduto sugli spalti della Cruyff Arena. Ecco di seguito il racconto di ciò che è successo.

Ajax-Napoli, tifosi azzurri presi di mira: cosa è successo

Il Napoli ha segnato il quarto gol della serata con Giacomo Raspadori, autore di una splendida doppietta. L’attaccante ex Sassuolo aveva segnato il primo gol in Champions contro i Rangers, adesso si è ripetuto addirittura con due reti. Al suo secondo gol, però, è accaduto un brutto episodio. I tifosi del Napoli sono stati presi di mira da quelli olandesi con tanto di lancio di bicchieri di birra pieni in tribuna. Sono dovuti intervenire gli steward per calmare la situazione ed evitare qualsiasi tipo di problema.

Si è creato un po’ di caos sugli spalti per quanto accaduto. La gioia dei tifosi azzurri è stata momentaneamente oscurata da questo ignobile gesto dei tifosi di casa. Una macchia su una bellissima serata di calcio, in uno stadio bellissimo e fra due squadre che sono state le casa di due vere e proprie leggende del calcio. La situazione si è poi calmata, vedremo se l’Ajax subirà qualche multa o se invece passerà tutto in sordina.