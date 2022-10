Firma fino al 2027: Napoli, De Laurentiis accelera per la chiusura

Il Napoli disputerà questa sera un match delicato contro l’Ajax. Gli azzurri hanno l’opportunità di avvicinare la qualificazione agli Ottavi.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha iniziato la stagione in maniera sorprendentemente positiva. La squadra ha iniziato a vincere e convincere nonostante una sessione estiva di calciomercato molto ‘calda’. Gli azzurri sono primi in classifica sia in campionato che in Champions League.

Nell’ultima sessione il club partenopeo ha ceduto diverse pedine chiave ma allo stesso tempo ha sostituito i giocatori con giovani molto interessanti. Il Napoli ha stupito la maggior parte degli addetti ai lavori e due dei nuovi acquisti, il georgiano Kvaratskhelia e il coreano Kim, sono stati premiati rispettivamente come miglior giocatore di Agosto e di Settembre.

Questa sera gli azzurri affronteranno il terzo match valido per il Girone di Champions League, un insidioso scontro nella trasferta di Amsterdam contro l’Ajax. Il Napoli è a punteggio pieno in classifica con 6 punti e facendo risultato potrebbe avvicinare di molto la qualificazione agli Ottavi di Champions League.

Napoli, le ultime sul rinnovo di Meret

Uno dei giocatori chiave di questo inizio stagione del Napoli è il portiere Alex Meret. Il calciatore è ormai vicinissimo al rinnovo del contratto e come riporta Repubblica il giocatore è pronto a firmare fino al 2027. Alex è ormai una pedina importante della squadra e il giocatore si è presentato in conferenza con Spalletti.

Dopo una campagna estiva turbolenta dove il giocatore è stato vicino all’addio, Meret alla fine è rimasto in maglia azzurra. Il club partenopeo è stato vicino in estate a Keylor Navas ma gli azzurri hanno puntato su Meret e la scelta sembra finora aver ripagato.