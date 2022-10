Calciomercato Napoli, poker di firme in arrivo: De Laurentiis al lavoro

Calciomercato Napoli: De Laurentiis è al lavoro per quattro importanti operazioni. E c’è una importante novità nei contratti

Il Napoli ha iniziato il campionato in maniera eccellente. Nonostante la rivoluzione in estate con tanti importanti addii, la squadra è partita con il piede giusto, fra rivelazioni e conferme. Adesso la società è al lavoro per consolidare la forza di questo gruppo con delle importanti firme. Le trattative sono iniziate e a breve potrebbero arrivare anche le prime ufficialità.

Come sappiamo da tempo, il Napoli è molto vicino alla firma di Alex Meret: dopo un’estate complicata, con tante voci del possibile arrivo di un altro portiere, si sta prendendo la sua rivincita. E adesso il meritato premio. Ma quello del portiere non è l’unico rinnovo sul quale De Laurentiis sta lavorando. Nei prossimi mesi potrebbero essere ufficializzati altre tre importanti firme che fanno tutti felici, allenatore e tifosi.

Napoli, in arrivo 4 rinnovi: c’è una importante novità

La forza del Napoli in questo inizio di campionato è in particolar modo in un reparto: il centrocampo. I due mediani Lobotka e Zambo Anguissa adesso sono davvero ad un livello top, e non solo in Italia: hanno dimostrato di essere grandi giocatori anche in Champions. Tutti ormai riconoscono la loro importanza in questo Napoli, e adesso è pronto a farlo anche De Laurentiis. Il presidente azzurro vuole evitare nuovi casi Insigne, Fabian Ruiz e Meret e vuole accelerare le operazioni per i rinnovi di contratto.

Come scrive Il Mattino, nei prossimi mesi potrebbero arrivare le firme di quattro calciatori: Meret è il primo in quanto il più urgente, poi Lobotka, Zambo Anguissa e anche Rrahmani, anche lui ormai una realtà concreta di questa squadra in coppia con Kim Min–jae. E a proposito di Kim: lui rappresenta un’eccezione perché nel suo contratto c’è una clausola rescissoria, ma la strategia del club è quella di eliminarla da tutti gli altri accordi, compresi i prossimi rinnovi.