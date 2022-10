“È impazzito…”: caos Ajax-Napoli, l’episodio lascia tutti increduli

Episodio incredibile accaduto durante il primo tempo di Ajax-Napoli: Spalletti ammonito per un motivo davvero assurdo

Subito spettacolo in Ajax–Napoli. In questi minuti si sta giocando il primo tempo e il risultato è di 1-1 con gli azzurri che hanno pareggiato dopo l’iniziale vantaggio di Kudus. E da lì è partito lo show di Luciano Spalletti, con tanto di esultanza “polemica” in telecamera chiedendo ancora un altro gol. Ma quello che è successo più tardi è davvero assurdo.

Dopo aver subito gol, il Napoli ha reagito da grande squadra. Ha pareggiato con Raspadori e adesso insiste per cercare il vantaggio. Spalletti ha scelto per la formazione titolare di schierare Lozano a destra: il messicano sembra quello un po’ più in difficoltà ed è continuamente strigliato dall’allenatore. E proprio durante una di questi “rimproveri” è accaduto un episodio tanto divertente quanto assurdo, sottolineato anche da Fabio Caressa in telecronaca.

Ajax-Napoli, episodio incredibile: ammonito Spalletti

Spalletti era infuriato con Lozano e lo ha ripreso in maniera molto veemente, tanto da far credere all’arbitro che ce l’avesse con lui. Così il direttore di gara, convinto che l’allenatore lo stesse insultando, lo ha ammonito. Il tecnico è rimasto incredulo di fronte a quanto accaduto e a niente è servito provare a dare spiegazioni. Anche Caressa ha sottolineato l’episodio in telecronaca: “E’ impazzito con Lozano“, ha detto il giornalista. Una situazione davvero assurda e incomprensibile.

Non è la prima volta fra l’altro che a Spalletti accadono episodi controversi con gli arbitri. Memorabile è l’applauso vero e di complimenti all’arbitro Davide Massa al termine di Roma-Napoli della passata stagione, ma il direttore di gara pensò che fosse un applauso in segno di protesta e di sfottò, così decise di espellerlo, lasciando basito sia l’allenatore che Alex Meret che aveva assistito a tutta la scena.