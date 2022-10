Juventus-Giuntoli, c’è l’annuncio in diretta: la rivelazione prima di Ajax-Napoli

Giuntoli e la Juventus: poco fa in diretta tv è arrivato l’annuncio, rivelazione scottante prima di Ajax-Napoli di Champions

Il Napoli è in campo questa sera ad Amsterdam per affrontare l’Ajax nel terzo turno di Champions. Gli azzurri sono in testa alla classifica del girone con due vittorie: straordinaria quella contro il Liverpool all’esordio, altrettanto bella quella contro i Rangers prima della sosta. Adesso Spalletti spera di vincere ancora per ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale della competizione.

Poco prima della partita, intervistato da Mediaset, Cristiano Giuntoli ha commentato le indiscrezioni che lo vorrebbero come futuro direttore sportivo della Juventus, in cerca di nuove figure anche in dirigenza per rifondare la squadra. Un interessamento che ha fatto molto discutere anche i tifosi azzurri, timorosi che il dirigente possa “tradire” la società così come hanno fatto alcuni calciatori in passato. Ma le sue dichiarazioni sono nette e non lasciano spazio ad interpretazioni.

Giuntoli alla Juve? Risponde il dirigente

Alla domanda su come sta reagendo a queste indiscrezioni, Giuntoli ha risposto con delle belle parole per i tifosi azzurri: “Onestamente non sto dietro a quello che dicono i media. Fa piacere, è ovvio, ma io sono molto contento di stare a Napoli, è l’ottavo anno che sono qui e ringrazio sempre il presidente De Laurentiis“.

Nelle ultime settimane si è parlato anche di un interesse di alcuni club inglesi per Kim Min-jae, in particolar modo il Manchester United, interessato a pagare la clausola rescissoria (valida solo dalla prossima estate): “Ha fatto poche partite e dobbiamo fare tante valutazioni. Siamo contenti di lui, sta molto bene qui, parlare di cessioni è un discorso molto prematuro“.

Infine Giuntoli ha parlato anche del mercato estivo fatto. Nonostante le cessioni importanti, la società ha saputo rispondere con importanti acquisti: “Non sta a noi dire se è il miglior mercato del Napoli, lo deve fare il campo e gli addetti ai lavori. Noi cerchiamo di fare il meglio per il club“.