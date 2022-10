Napoli scatenato, non solo Meret: un’altra firma è ufficiale

Non solo Alex Meret, il Napoli firma un altro giocatore che rinnova il proprio contratto: è ufficiale

Il Napoli dopo una campagna acquisti che si è rivelata ottima, ha scelto la via del rinnovo per Alex Meret. Il nuovo accordo per il portiere italiano scadrà nel 2024, con opzione unilaterale in favore del club partenopeo fino al 2025. In più, c’è un’altra opzione, in base al rendimento del portiere, fino al 2026. Le ottime prestazioni, l’ultima contro l’Ajax, hanno convinto la dirigenza a puntare ancora su Meret.

Ma non è finita qui. E’ giornata di ufficialità in casa Napoli, che oggi ha comunicato anche il rinnovo di Alessio Zerbin. Lo scorso anno a Frosinone, l’attaccante partenopeo in questa stagione è sceso in campo diverse volte da subentrato. Anche contro grandi squadre come Liverpool, Rangers e Milan.

Napoli, è ufficiale il rinnovo di Zerbin

Sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha reso noto che Alessio Zerbin ha rinnovato fino al 2027. Successivamente ha postato un video con le migliori giocate dell’ex Frosinone, con la descrizione: “Che la storia abbia inizio…”. Chiaro riferimento al fatto che il futuro sia tutto dalla parte di Zerbin, attaccante classe ’99, che in questa stagione ha collezionato 5 presenze per un totale di 97′.

Zerbin ha anche conquistato la convocazione con l’Italia, con Roberto Mancini che lo ha lasciato in panchina contro Inghilterra e Ungheria. Lo scorso giugno era arrivato l’esordio con la Nazionale, 6′ a Cesena contro i magiari. Adesso, l’ufficialità di un lungo contratto con un grande club come il Napoli.