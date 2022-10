Napoli, è tutto vero: arriva la firma sul contratto, ora è ufficiale

Napoli, le buone notizie non finisco mai. E’ appena arrivata la notizia che fa esultare i tifosi: c’è il comunicato ufficiale del club.

La SSC Napoli vive un magic moment come mai negli ultimi anni. Gli azzurri di mister Luciano Spalletti e del presidente Aurelio De Laurentiis volano sulle ali dell’entusiasmo. Dopo la vittoria di ieri sera contro l’Ajax in terra olandese, per i tifosi del club partenopeo arriva un’altra notizia strepitosa.

Dopo l’addio di David Ospina in estate, il Napoli ha ridato fiducia ad Alex Meret, divenuto titolare inamovibile nella stagione in corso tra Serie A e Champions League. Il friulano, dopo un estate burrascoso, ha finalmente firmato il nuovo contratto che lo legherà al club azzurro.

Calciomercato Napoli, ufficiale il rinnovo di Alex Meret: il comunicato

Ad annunciarlo è stata la stessa SSC Napoli sul proprio sito ufficiale. Con un breve comunicato, il club azzurro ha annunciato l’intesa definitiva con il portiere e col proprio entourage dopo mesi di trattativa. Di seguito la nota della società campana: “La SSC Napoli ha prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alex Meret fino al 30 giugno 2024 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2025“.

Si conclude, dunque, la telenovela dell’estate, momento dell’anno durante il quale è stato accostato alla maglia azzurra anche il portiere del PSG Keylor Navas. Ora è tutto vero, nonostante il portiere sembrava avere le valigie pronte in estate, adesso è certa la sua permanenza sotto l’ombra del Vesuvio.