Napoli-Ajax, salti di gioia per i tifosi: novità dell’ultim’ora

La notizia fa impazzire di gioia i tifosi: la novità dell’ultim’ora riguarda Napoli-Ajax, la prossima partita di Champions League

Entusiasmo alle stelle per il super Napoli di Luciano Spalletti. L’inizio di campionato è straordinario, con un percorso in Champions fino a qui perfetto. Liverpool, Rangers e Ajax battute, tutte nello stesso modo: giocano divinamente e con una goleada. Quella di ieri in Olanda ha fatto davvero il giro del mondo. Tutti parlano del Napoli e della sua incredibile prestazione nella casa del calcio totale.

Solo pochi mesi l’ambiente viveva un momento molto particolare per i tanti addii e le contestazioni al presidente De Laurentiis. Ma adesso è cambiato tutto e il Diego Maradona è tornato a riempirsi ad ogni occasione. Succederà anche la prossima settimana, più precisamente il 12 ottobre, quando il Napoli tornerà ad affrontare l’Ajax ma stavolta in casa per la quarta e forse decisiva partita del girone di Champions.

Napoli-Ajax, nuovi biglietti in vendita: i dettagli

Napoli–Ajax non è ancora sold-out, ed è questa la notizia che sta facendo trepidare i tifosi azzurri. Su Ticketone sono apparsi infatti dei biglietti aggiuntivi disponibili in alcuni settori: Tribuna Posillipo, Tribuna Nisida, Distinti Anello Superiore, Distinti Anello Inferiore, Curva B Anello Inferiore. Ecco, di seguito, l’immagine direttamente da TicketOne con i biglietti ancora disponibile. Se siete interessati all’acquisto, dovrete fare il prima possibile.

N0n è la prima volta che per una partita data per sold-out ci siano dei biglietti aggiuntivi. Una piccola possibilità quindi per chi vuole di assistere a questa importante partita di Champions. Con una vittoria gli azzurri potrebbero ottenere la qualificazione agli ottavi della competizione. Sarebbe un risultato straordinario considerando la situazione. Il girone era tutt’altro che semplice e il Napoli ha appena iniziato un nuovo corso. Invece, sembra davvero che questa squadra sia destinata a fare grandi cose.