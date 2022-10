Napoli, la frase che farà impallidire Sarri: tifosi scatenati

Tutto il mondo parla di questo super Napoli: secondo il giornalista gli azzurri sono addirittura meglio di una delle più grandi squadre della storia

Un’altra serata di Champions da sogno per i tifosi del Napoli. Dopo aver massacrato Liverpool e Rangers, ecco l’ennesima super vittoria, ancora larga e bellissima: 6-1 all’Ajax, alla Cruyff Arena, in un’impresa mai riuscita a nessun’altra squadra nella storia. Una prestazione incredibile della squadra di Luciano Spalletti, che adesso è davvero molto vicino alla qualificazione agli ottavi del torneo. E tutto il mondo adesso parla del Napoli.

La prestazione del club azzurro è negli occhi di tutti. Un qualcosa di straordinario nella casa del calcio totale. E c’è chi addirittura parla di un Napoli in corsa per la vittoria del torneo se dovesse continuare così. Gli azzurri sono finora imbattuti, sia in Serie A che in Champions. Ma non è solo questione di risultati: sono tutti strabiliati per il gioco espresso dalla squadra che, ad oggi, vive forse il suo miglior momento degli ultimi anni.

Napoli meglio del Barcellona di Guardiola: tifosi esaltati

I paragoni di sprecano, e anche molto pesanti. Il giornalista Paolo Bargiggia su Twitter ha addirittura detto che questo Napoli è meglio di una delle squadre più forti della storia del calcio: “Da quando vedo partite non mi sono mai divertito così tanto e non sono mai rimasto così ammirato da una squadra come questa sera con il Napoli che ha demolito l’Ajax. La riedizione migliore del Barça di Guardiola, ma senza Tiki Taka e al triplo della velocità“.

Vedo partite per lavoro dal 1990: mai divertito così tanto e mai rimasto cosi ammirato da una squadra come questa sera con il @sscnapoli che ha demolito l’@AFCAjax . La riedizione migliore del Barca di Guardiola ma senza Tiki Taka e al triplo del della velocità. #marziani — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) October 4, 2022

Un parere molto forte ma che ha inevitabilmente esaltato i tifosi del Napoli. E chissà cosa ne penserà Maurizio Sarri, l’allenatore di quel Napoli altrettanto straordinario di cui si è scritto e detto tanto. Anche quella era una squadra bellissima ma mai nessuno aveva addirittura parlato di un qualcosa di superiore al Barcellona di Guardiola.