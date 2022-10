Il Napoli vince, ma la notizia gela tutti: è successo dopo l’Ajax

Vittoria straordinaria contro l’Ajax in Champions League ma c’è anche una nota stonata. E’ successo al termine del match

Un successo incredibile quello del Napoli contro l’Ajax ad Amsterdam. Gli azzurri hanno vinto la terza partita consecutiva in Europa: dopo aver superato Liverpool e Rangers, Spalletti e i suoi sono riusciti a superare anche l’ostacolo olandese. E che vittoria: 6-1 senza diritto di replica, con una prestazione straordinaria di cui tutti stanno parlando in queste ore. Ma purtroppo c’è una nota stonata, è accaduto a fine match.

Il Napoli ha fatto una prestazione davvero incredibile. Tutti hanno dato il loro apporto ed è stata una partita super di collettivo. Ma non è tutto rosa e fiori. Come ha fatto notare SpazioNapoli.it, al termine della sfida alla Cruyff Arena è accaduto un episodio che fa storcere un po’ il naso.

Ajax-Napoli, aria tesa fra due giocatori: il retroscena

Dopo il fischio finale infatti ci sono stati i consueti abbracci e complimenti in campo fra i calciatori, sia con gli avversari che con i propri compagni di squadra. Gli azzurri erano tutti felici, consapevoli di aver fatto una partita incredibile e di aver ottenuto un risultato straordinario, l’ennesimo di questa campagna europea. Ma non tutti però si sono salutati affettuosamente.

Aria tesa a fine partita: è successo tra Elmas e Lozano https://t.co/Ip0736NTSX pic.twitter.com/rjQ1Yb0fsS — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) October 4, 2022

Come si può notare da queste foto pubblicate da SpazioNapoli.it, c’era un po’ di aria tesa a fine partita fra Lozano ed Elmas, forse per qualche incomprensione di campo nei minuti finali del match. Il macedone si avvicina per dargli la mano, il messicano sembra allontanarlo, poi i due si dicono qualcosa e in maniera non proprio affettuosa. Non sappiamo cosa sia successo davvero ma è abbastanza evidente che qualcosa è successo.