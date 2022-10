Calciomercato Napoli, l’agente esce allo scoperto: annuncio in diretta

Napoli, l’agente del calciatore vuota il sacco ed esce allo scoperto. Annuncio in diretta in vista del match contro la Cremonese.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per ripartire in campionato dopo il super successo contro l’Ajax in terra olandese. Il 6-1 in Champions League ha infiammato i tifosi, già al settimo cielo dopo la partenza sprint in campionato ed in Europa. Mister Luciano Spalletti riprende la preparazione all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno in vista della sfida contro la Cremonese allo stadio Zini di Cremona.

L’allenatore azzurro è pronto alla partenza in terra lombarda. L’obiettivo è conquistare i tre punti e restare in cima alla classifica generale del campionato di Serie A 2022/2023. Cremona è un impegno da non prendere sottogamba. Di fronte gli azzurri troveranno una Cremonese vogliosa di riscatto, i cui pali saranno difesi da Ionut Radu.

Mercato Napoli, parla l’agente di Radu

L’agente del portiere ex Inter, oggi con la casacca dei grigiorossi, Oscar Damiani è intervenuto ai microfoni di ‘CalcioNapoli24 TV’. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Quella di domenica sarà una gara difficile, la Cremonese ha fatto pochi punti ma gioca bene. Non ho parlato con Radu del Napoli, ma è consapevole di affrontare una grande squadra. Sta facendo bene in questo avvio di campionato, anche se la situazione è complicata. Lui è tra i migliori portieri per percentuali”.

Poi prosegue: “A Cremona sono felici di lui, il campionato che aspetta il club sarà complesso. Radu al Napoli? Gli azzurri hanno bravi portieri, sono coperti. Noi abbiamo scelto la Cremonese, lui è felice di questa scelta. I partenopei sono in un grande momento di forma psicofisica. Non vincerà in modo facile a Cremona, anche perché la squadra di Alvini gioca bene”.