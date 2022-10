Napoli, sospiro di sollievo per Spalletti: il club decide oggi

Il Napoli comincia a preparare la sfida contro la Cremonese e mister Spalletti valuterà le condizioni di uno dei suoi. La decisione sarà presa soltanto in giornata.

Dopo aver concesso al gruppo un giorno di meritato riposo in seguito all’incredibile vittoria per 1-6 contro l’Ajax ad Amsterdam, il tecnico Spalletti attende quest’oggi i suoi presso il Centro Sportivo di Castelvolturno. La squadra azzurra, infatti, è richiamata all’ordine. Nessun impegno va preso sottogamba e domenica ci sarà la sfida in trasferta contro la Cremonese.

Il gruppo comincerà a lavorarvi, mettendo a punto il piano tattico ma non solo. Per il mister oggi sarà un giorno chiave anche per valutare le condizioni atletiche dei suoi calciatori e cominciare a immaginare la formazione da schierare dal primo minuto per la gara di Cremona.

Uno dei calciatori che sarà osservato con maggiore attenzione è il centrocampista Piotr Zielinski. Il polacco, autore di un gol al 45′ contro gli olandesi, è uscito dal campo non in ottime condizioni proprio contro l’Ajax.

Napoli, da valutare le condizioni di Zielinski: le ultime

Dopo aver disputato un eccellente primo tempo ad Amsterdam, averlo sostituito al termine dello stesso lanciando in campo Tanguy Ndombele, aveva sorpreso i tifosi. Spalletti nel post-match ha poi parlato di un “problemino” per Zielinski e la società ne ha spiegato la natura con un comunicato: si tratta di un trauma contusivo al polpaccio destro. Recupererà in tempo?

Secondo quanto riferito da ‘La Repubblica’, le condizioni sono da valutare sebbene non sembrino essere gravi. La sessione di allenamento odierna sarà indicativa a tal proposito, ma mister Spalletti userà la cautela in ogni caso. Prima della sosta per i Mondiali di Qatar 2022 ci sono molti impegni da sostenere e non si può rischiare. Qualora Zielinski non riuscisse ad essere al 100%, al suo posto subentrerà contro la Cremonese Eljif Elmas o ancora Tanguy Ndombele.