Colpo di teatro Napoli, accadrà durante i Mondiali: tifosi spiazzati

Il Napoli di Spalletti ha iniziato la stagione alla grande. La società è consapevole delle difficoltà di questa stagione, un’annata atipica.

Il Napoli di Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis è la più grande rivelazione di questo inizio di stagione. Il club azzurro ha effettuato un mercato atipico, cedendo le pedine chiave della squadra e puntando sui giovani talenti. Spalletti è stato bravo a lanciare al meglio i neo acquisti e amalgamare i giocatori ad inizio stagione.

Il club partenopeo è primo in classifica sia in campionato che in Champions League e gli azzurri continuano a dare spettacolo. Ora la squadra, iniziando da Cremona, lavorerà ad un tour de force tra il mese di Ottobre e l’inizio di Novembre, per concludere al meglio la prima fase della stagione.

Il Napoli è primo in campionato e viene considerata come una delle squadre per provare a vincere in questa stagione. Gli azzurri sono consapevoli però che sarà una stagione atipica con un Mondiale di mezzo: a Novembre e Dicembre ci sarà una pausa per gli impegni delle Nazionali in Qatar e tutti i club vivranno una stagione diversa.

Napoli, scelta la ‘location’ per la tournée

Come riporta il Corriere dello Sport il Napoli ha definito una tournée che avverrà nel corso della sosta per il Mondiale. Il club azzurro volerà durante la sosta in Turchia, ad Antalya. La società ha deciso di alternare amichevoli in Turchia con una serie di amichevoli che si terranno invece al Maradona.

Il club, autore finora di un’ottima stagione, sta progettando una serie di amichevoli di livello internazionale con la squadra di Spalletti che potrebbe così preparare al meglio la seconda parte della stagione. Un nuovo inizio con l’obiettivo di restare ai piani alti e sognare magari qualcosa in più.