Colpo di scena Napoli, la notizia gela Spalletti: il top è a rischio

Luciano Spalletti deve fare i conti con una possibile pesante assenza per il Napoli dal 1′ di gioco in occasione della gara contro la Cremonese.

Ajax-Napoli ha avuto delle ripercussioni importanti per la squadra azzurra. Il gruppo guidato da mister Spalletti è a punteggio pieno nel girone di Champions League (+9 punti) e ne mantiene il primato. Inoltre, si è imposto con un gioco che lo rende temibile per qualsiasi avversario, raggiungendo una consapevolezza e una maturità inedite all’interno della formazione.

Tuttavia, c’è anche un risvolto preoccupante. Le tante gare consecutive e gli impegni che richiedono prestazioni atletiche di grande spessore hanno come contraltare un maggiore rischio d’infortunio.

Quest’oggi alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, il tecnico insieme al suo staff e a quello medico valuteranno sia le condizioni di Piotr Zielinski, uscito dal campo all’intervallo contro l’Ajax, sia quelle di Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli, Kvaratskhelia in dubbio contro la Cremonese: le sue condizioni

Ancora autore di una performance di grande livello e anche di una rete, che ha contribuito al 6-1 in favore del Napoli, l’esterno georgiano a un certo punto del secondo tempo è stato richiamato in panchina. Fin da subito gli olandesi hanno puntato allo scontro fisico per frenarne l’esuberanza e a lungo andare ciò Kvaratskhelia ha finito per patirlo. Il giocatore ha lasciato il campo claudicante e ciò non è il miglior segnale per il match di Serie A.

Come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, non si avverte preoccupazione oltremodo nel mondo Napoli ma le condizioni dell’attaccante restano comunque da valutare con attenzione. Già con l’idea di optare per il turnover, Spalletti potrebbe lasciare in panchina Kvaratskhelia. In difesa ad esempio spazio ad Ostigaard per far riposare Rrahmani e a Mathias Olivera per offrire un turno di stop anche a Mario Rui. Ndombele, Simeone e Politano si candidano dal 1′ insieme a Lozano, che potrebbe sostituire proprio Kvaratskhelia.