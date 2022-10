Inter-Napoli, la decisione è ufficiale: doccia fredda per i tifosi

La decisione è ufficiale: una brutta notizia per i tifosi del Napoli in occasione del prossimo big match a San Siro

Il Napoli sta vivendo un momento magico in questa primissima parte di campionato. La vittoria per 6-1 contro l’Ajax non ha fatto altro che alimentare l’entusiasmo intorno alla squadra di Spalletti. Ed è incredibile se pensiamo che soli pochi mesi fa c’era rabbia e malumore per i tanti addii e un mercato che non riusciva a decollare.

Giuntoli e De Laurentiis hanno risposto con i fatti per l’ennesima volta, poi l’allenatore ha fatto tutto il resto. L’entusiasmo è palpabile anche per la enorme richiesta di biglietti per le prossime partite del Napoli. Tant’è che su TicketOne sono apparsi dei tagliandi aggiuntivi per il ritorno contro l’Ajax al Maradona la prossima settimana.

Da oggi parte anche un’altra vendita, quella per la partita che si giocherà mercoledì 4 gennaio 2022: Inter–Napoli, a San Siro. Gli azzurri ci sono già stati al Meazza e hanno vinto 2-1 contro il Milan, ci ritornano fra qualche mese ma la vendita dei biglietti è già iniziata. E c’è subito una brutta notizia per i tifosi azzurri.

Inter-Napoli, adesso è ufficiale: brutte notizie per i tifosi

Come si può leggere sul sito ufficiale della SSC Napoli, la vendita dei tagliandi è stata vietata per i residenti in Campania, esattamente come accaduto qualche settimana fa in occasione di Milan–Napoli. Ciò vuol dire che il settore ospiti di San Siro sarà occupato solo da persone che hanno un’altra residenza. Una pratica ormai comune in Italia ma che è da considerarsi assurda.

La Lega Serie A vieta così ai tifosi azzurri, che per la maggior parte ovviamente risiedono in Campania, di non poter seguire la loro squadra del cuore in uno stadio bellissimo come San Siro. Ma ormai non è più una novità. Come detto la pratica di vietare l’acquisto a chi è residente in Campania è cosa nota. L’idea della Lega è quella di vietare qualsiasi tipo di problema di ordine pubblico.