Napoli dimenticato dai media nazionali, la risposta di Cucchi è da brividi

Polemiche per la poca attenzione al Napoli sui media, arriva la risposta meravigliosa del giornalista Riccardo Cucchi

Un Napoli straordinario sta facendo parlare di sé da tempo. La vittoria contro l’Ajax per 6-1 è stata incredibile: nessun’altra squadra era mai riuscita a fare sei reti ad Amsterdam. Un altro record per una squadra che sta rompendo gli schemi e sta raggiungendo vette inaspettate. E pensare che solo qualche mese fa c’erano malcontenti e malumori per il mercato e gli addii.

Non sono mancate però come sempre le polemiche anche dopo questa splendida vittoria. I tifosi del Napoli non hanno apprezzato la poca attenzione data dai media ad una partita che resterà per sempre nella storia della Champions e non solo. La Gazzetta dello Sport, ad esempio, ha dedicato la prima pagina all’Inter, mentre a Mediaset se ne è parlato davvero poco. C’è chi però ha invece speso parole fantastiche in diretta per questo Napoli da sogno.

Napoli, l’elogio di Cucchi è da brividi: ecco le sue parole

Intervenuto a Radio Punto Nuovo, Riccardo Cucchi, giornalista e storica voce della Rai, ha detto delle frasi davvero bellissime sul Napoli e sul gioco espresso dalla squadra di Spalletti, l’uomo che sta riuscendo in un capolavoro: “Sono colpito dalla bellezza e dal gioco della formazione di Spalletti, ti fa stropicciare gli occhi. C’è un mix straordinario nel Napoli fra collettivo e individualità“. Parole da brividi e che rispecchiano perfettamente la realtà.

13 gol in 3 partite di #ChampionsLeague, prima squadra a segnare 6 gol in una coppa europea in casa dell’ #Ajax. #AjaxNapoli — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) October 4, 2022

Questo Napoli è straordinario non solo perché vince, ma anche perché gioca davvero bene, come nessun altro fa in Italia e forse anche in Europa (se escludiamo il Manchester City e forse il Bayern Monaco). Tutto questo con una squadra giovane ma di grande talento, pronta a strabiliare ancora, a partire dalle prossime sfide.

In campionato il Napoli sfiderà la Cremonese in trasferta, poi ancora l’Ajax al Diego Maradona. Entusiasmo alle stelle per una squadra che sogna di vincere qualcosa di importante in questa stagione. Sembra essere l’anno giusto ma bisogna continuare così e non cullarsi sugli allori.