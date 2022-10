Svolta Napoli, annuncio dalla UEFA: De Laurentiis gongola

Napoli, un annuncio clamoroso: De Laurentiis gongola, i tifosi sono in estasi. Un traguardo davvero incredibile

Il Napoli ha fatto finora un cammino straordinario. In Serie A è in testa alla classifica: non ha ancora perso e ha ottenuto vittorie importanti come ad esempio quella contro il Milan a San Siro. Ma ancor più straordinari sono i risultati ottenuti in Champions: tre vittorie su tre, e tutte spettacolari con tante reti segnate. L’ultima, quella contro l’Ajax, ha davvero entusiasmato tutti, alla massima potenza.

Un successo di proporzioni enormi sotto diversi punti di vista. Il prestigio prima di tutto, poi anche fattori di classifica ed economici. Inoltre, il percorso fatto finora in Champions ha permesso al club azzurro di fare un grande balzo in avanti nel Ranking UEFA. Per la classifica della stagione attuale, il Napoli è in vetta insieme a Bayern, Brugge, Manchester City e Real Madrid grazie alle tre vittorie e ai 10mila punti. Ma il vero grande traguardo è la classifica generale.

Napoli, risultato incredibile: adesso è ufficiale

Grazie ai risultati di questa prima parte del girone di Champions, il Napoli è a ridosso della Top 20. Il club azzurro è infatti al 21° posto, ha agganciato il Benfica e si è avvicinato sensibilmente ad Eintracht Francoforte, Tottenham e Porto.

Un traguardo importante per il Napoli che certifica il prestigio di questo incredibile cammino in Champions. La stagione è appena iniziata, c’è la sensazione che davvero quest’anno ci si può togliere una soddisfazione. Ma l’importante per Spalletti e per la squadra è continuare così e non cullarsi sugli allori.

Adesso infatti la squadra è già concentrata sulla prossima partita di campionato contro la Cremonese. Un avversario decisamente alla portata, ma lo era anche lo Spezia dopo l’impresa contro il Liverpool, e ci è voluto un gol di Raspadori all’ultimo secondo per vincere il match. Concentrazione massima quindi per un risultato da conquistare ad ogni costo.