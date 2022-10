Ajax, vergognoso attacco alla città di Napoli: risposta dal Comune

Vergognoso attacco dell’Ajax alla città di Napoli: stavolta il comune non ci sta e risponde con uno splendido comunicato

Il Napoli dà spettacolo in Champions e lascia tutti a bocca aperta. Fin dalla prima partita, la più difficile, contro il Liverpool. Anche i Reds sono stati messi sotto nel gioco e nel risultato. Ma la vittoria più incredibile è quella più recente con l’Ajax ad Amsterdam. A fra non pochi giorni ci sarà il ritorno, stavolta a Napoli, dove sono attesi tantissimi tifosi azzurri e anche olandesi.

Proprio come accaduto in occasione di Napoli–Liverpool, anche stavolta il club ospite ha pubblicato un vergognoso comunicato per avvertire i propri tifosi della presunta pericolosità della trasferta in Campania. “Sconsigliato viaggiare con i bambini piccoli, non fatevi riconoscere come tifosi, il viaggio non è privo di rischi“, ha scritto l’Ajax nel proprio comunicato. L’ennesimo scempio dopo quello inglese. Ma stavolta il comune di Napoli ha deciso di rispondere a tono.

Napoli-Ajax, il Comune difende la città: comunicato da brividi

Il Comune partenopeo infatti ha diramato un comunicato per rispondere a quello dell’Ajax e ha finalmente preso le difese della città: “In riferimento alle raccomandazioni epsresse ai vostri tifosi, mi preme precisarvi che: Napoli è città dell’accoglienza, del calore, dell’integrazione, della sportività e della passione come viene più volte dimostrato. Rapine, pericoli, atti vandalici avvengono in ogni parte del mondo e il calcio ne amplifica talvolta la parte peggiore di certo pseudo-tifosi che sovente subiamo noi in Italia piuttosto che viceversa”.

Il comunicato poi si concentra sul consiglio dell’Ajax di non portare i bambini a Napoli: “Si sentano tranquilli insieme ai loro genitori perché avranno la possibilità di passeggiare sul lungomare, di godere d uno spettacolo unico perdendosi un tripudio di colori e bellezze paesaggistiche incantevoli. Napoli vi mostrerà il suo centro storico patrimonio UNESCO, vi farà godere ovuqneu del ricordo di Maradona. I luoghi comuni lasciamoli agli altri“.

Parole davvero bellissime quelle espresse dal comune in questo comunicato. Finalmente, dopo il silenzio di qualche settimana fa in seguito alle accuse del Liverpool. In chiusura ricordiamo quanto avvenuto ieri a Roma: i tifosi spagnoli hanno letteralmente devastato il centro storico della capitale. Oppure il caos scatenato dai tifosi del Liverpool a Napoli a Via Marina dopo la prima giornata di Champions. Se c’è un problema, di certo non è in Italia.