“Li volevamo”: Napoli, il retroscena del ds spiazza i tifosi

Le parole del direttore sportivo sull’affare col Napoli spiazzano i tifosi e aprono una prospettiva nuova per il calciomercato di gennaio.

Nelle fila del Napoli c’è, tra i tanti, Gianluca Gaetano, al quale mister Luciano Spalletti continua a dare sprazzi di partita ma non ancora ad affidargli interi 90′ di gioco. Il calciatore tuttavia sembra aver accettato il compromesso di partire dalle retrovie e s’impegna per riuscire ad approfittare quanto più possibile delle opportunità che riceve.

D’altronde, è stato lo stesso Napoli ad insistere affinché restasse piuttosto che andare in prestito altrove. Ciò significa che la stima da parte del club e dello staff tecnico c’è. Evidentemente questa stagione potrà essere quella chiave per comprendere la possibilità o meno di permanere in azzurro.

A tal proposito Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, che sfiderà gli azzurri domenica, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciatore, il quale ha contribuito alla promozione dei grigiorossi in Serie A.

Cremonese, il Ds Giacchetta: “Volevamo trattenere Gaetano del Napoli e Fagioli della Juventus”

“Al termine del campionato scorso avevamo programmato di richiedere tutti i giovani che avevamo in B, ma non è stato possibile. Avendo fatto così bene tutti i club di proprietà li hanno voluti trattenere. Il Napoli, così come la Juve con Fagioli, hanno voluto tenere i ragazzi in ritiro per osservali e poi li hanno trattenuti”, ha dichiarato Giacchetta.

Su Gaetano si è poi dilungato, aggiungendo: “Noi siamo consapevoli del tipo di ragazzo che è. Ne conosciamo l’enorme valore. Onestamente mi auguro per lui che riesca a trovare posto nel Napoli di Luciano Spalletti e di continuare ancora a crescere. Se per qualsiasi ragione così non fosse, saremmo ben contenti di riaverlo in prestito a gennaio”. Il Napoli non ha ragionato in questi termini, essendo appena iniziato il campionato, ma in caso di necessità è sicuramente una strada da tenere in considerazione per percorrerla, complice eventualmente la volontà di Gaetano stesso.