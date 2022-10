Calciomercato Napoli, colpo dal Barcellona: ha firmato oggi

Colpo importantissimo per il calciomercato del Napoli, ha firmato oggi il giocatore dal Barcellona: i dettagli

Il Napoli è alla costante ricerca di giovani talenti da aggiungere al proprio parco giocatori. La Primavera ha avuto un avvio shock in questa stagione, con otto sconfitte su nove partite, tre su tre in Youth League e solo una in campionato, il 2-1 interno al Cesena. La squadra di Nicolò Frustalupi ha bisogno di rinforzi, anche se a prescindere il gioco espresso fino a questo momento ha lasciato molto a desiderare.

Il club partenopeo, dunque, si è attivato per garantire rinforzi alla squadra della Primavera. E oggi è arrivata la firma per un importantissimo colpo dal Barcellona. Si tratta di Jorge Alaustey, centrocampista classe 2003 che si è svincolato proprio dal club catalano.

Napoli, arriva Alaustey dal Barcellona

Secondo quanto riferito da SerieANews.com, il Napoli ha concluso l’arrivo di Jorge Alaustey. Operazione condotta dall’agente Alessandro Renzi, della scuderia del potente agente spagnolo Canales che ha già portato Gonzalez e Umtiti al Lecce. Nella cantera del Barcellona si è contraddistinto per la qualità e la visione di gioco, che gli hanno permesso anche di mettere a referto un assist nella scorsa Youth League.

Un ottimo rinforzo per il club partenopeo, Alaustey potrebbe anche essere a disposizione di Frustalupi per la sfida di domenica col Bologna. Il tutto dipenderà dalle questioni burocratiche che si affronteranno nelle prossime ore. L’obiettivo principale del Napoli è quello di evitare la retrocessione in Primavera 2.