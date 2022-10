Napoli, tifosi spiazzati da Higuain: “L’esperienza è stata…”

Higuaìn dice addio al calcio: le sue parole per il Napoli sono bellissime. L’ex attaccante ha le idee chiare sul futuro

La scorsa settimana è arrivato un importante annuncio: Gonzalo Higuaìn ha deciso di dire addio al calcio. Al termine della stagione in Major League Soccer, dove si è trasferito da qualche anno per giocare nell’Inter Miami di David Beckham, il Pipita appenderà gli scarpini al chiodo. Una carriera straordinaria, piena di gol e soddisfazioni personali, con tanto di record di gol segnati in una sola stagione di Serie A con la maglia del Napoli.

Ha giocato tanti anni al Real Madrid, poi il trasferimento per 40 milioni di euro al Napoli, voluto fortemente da Rafa Benitez: un momento decisivo per la sua carriera perché l’azzurro gli ha permesso di riprendersi quella luce che a Madrid aveva un po’ perso, chiuso dai tanti campioni in squadra. Napoli è la vera svolta della sua carriera, poi il “tradimento” alla Juve, i sei mesi al Milan e al Chelsea e infine l’America.

Higuaìn e gli anni al Napoli: l’annuncio spiazza tutti

In un’intervista rilascita a Goal.com, Higuaìn è tornato a parlare proprio dei suoi anni al Napoli e come sempre ha speso parole bellissime: “Momenti impossibili da dimenticare. Una delle sensazioni più belle è sentire uno stadio intero urlare il tuo nome dopo un gol: mi viene la pella d’oca a pensarci oggi. Ma può succedere anche il contrario, nel calcio non tutto è bello. Un giorno 60mila persone stanno urlando il tuo nome, quindici giorni dopo potrebbero insultarti“.

Per adesso Gonzalo non pensa a cosa farà dopo il ritiro, ma una cosa è certa: non ha alcuna intenzione di rimanere nel mondo del calcio, almeno non a breve termine. “E’ un mondo che diventare sempre più tossico. Potrei esplorare il mondo della cucina, o imparare a suonare la chitarra, oppure imparare l’inglese. Voglio aprire la mia mente dopo il calcio e godermi mia figlia e la mia famiglia“.