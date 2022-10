Calciomercato Napoli, Giuntoli fa la spesa in Turchia: affare da 25 milioni

Calciomercato Napoli: Giuntoli sempre attivo sul mercato, ha mandato degli emissari in Turchia per vedere questo importante talento

Il Napoli vola in campionato e in Champions con risultati straordinari. Tutto questo nonostante i tanti addii in estate ma un mercato comunque da protagonista, soprattutto negli ultimi giorni. Giuntoli e De Laurentiis hanno costruito una rosa importante con tante idee e puntando sui giovani, ed è quello che la società continuerà a fare anche nelle prossime sessioni.

E l’indiscrezione che arriva dalla Turchia non fa altro che confermare questa tendenza. La notizia è di Sporx.com che ha svelato dell’interesse del Napoli per un calciatore del Fenerbahce, tanto che alcuni emissari azzurri hanno visto la sua ultima partita per visionarlo dal vivo. Un giocatore con qualità molto importanti e che potrebbe fare al caso di Spalletti e del suo sistema di gioco.

Calciomercato Napoli, emissari in Turchia: lo hanno visto dal vivo

Stando a quanto riportato dal giornale turco, il Napoli ha inviato alcuni emissari al Vodafone Park di Istanbul per assistere a Besiktas-Fenerbahce e guardare da vicino un giocatore in particolare che sembra essere finito nel mirino degli azzurri. Si tratta di Kadioglu, un esterno destro che però può ricoprire anche altri ruoli della trequarti. In Turchia, infatti, ha giocato anche in posizione centrale o a destra. Ma sembra essere perfetto per la corsia di destra azzurra al posto di Politano o Lozano.

Il giocatore è turco ma ha anche la cittadinanza olandese. Ha 22 anni e ha grande considerazione in patria. L’interesse per lui non è nuovo da parte del Napoli, e non è il solo: piace anche ad Ajax e Siviglia. Il Fenerbahce sa di avere un buonissimo giocatore fra le mani e per questo alza le pretese: la richiesta è di 25 milioni per cederlo. Una cifra molto alta per un ragazzo che ha ancora molto da dimostrare. Ma il talento c’è, ed è indiscutibile.