Mondiali, la notizia che non ti aspetti: De Laurentiis gongola

Aurelio De Laurentiis gongola per la notizia che riguarda il Napoli a un mese dal Mondiale di Qatar 2022

Clamorosamente al Mondiale di Qatar 2022 non parteciperà l’Italia, dopo aver fallito al girone di qualificazione e ai playoff. I club della Serie A, dunque, faranno a meno di perdere gli italiani nei mesi di novembre e dicembre. Discorso diverso per tutte le altre Nazionali, vista anche la stragrande maggioranza di giocatori stranieri negli undici titolari delle big. L’annata indecifrabile e questo stravolgimento di date, però, può favorire il Napoli viste le convocazioni.

Nell’edizione di oggi, la Gazzetta dello Sport si è soffermato del rapporto coi Mondiali da parte dei giocatori del Napoli. Vista l’assenza dell’Italia, infatti, sono pochi i giocatori del club partenopeo che verranno convocati dalle Nazionali. Un fattore importante considerando che gli altri potranno allenarsi dopo chiaramente un periodo di riposo.

Napoli, ai Mondiali solo 6 azzurri: De Laurentiis gongola

Sono infatti solo 6 i giocatori del Napoli che dovrebbero partecipare al Mondiale. Si tratta di Kim, Olivera, Mario Rui, Anguissa, Zielinski, Lozano. Tra l’altro, c’è il dubbio che riguarda Mario Rui che con il Portogallo non è un convocato fisso. Gli altri big della squadra non si sono qualificati. E questa notizia è una manna per Spalletti, che potrà lavorare per due mesi con la rosa quasi al completo, a differenza delle altre big della Serie A, quasi totalmente saccheggiate.

Una notizia che farà piacere anche ad Aurelio De Laurentiis, a cui non fanno piacere le competizioni nel bel mezzo della stagione. Ed è anche giusto, considerando che in caso di infortunio verrebbe fatto un danno alla squadra che deve ancora affrontare diversi mesi di campionato e coppe.