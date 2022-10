Napoli, la sentenza di Adani è netta: “E adesso?”

Il noto opinionista ed ex calciatore Lele Adani ha lanciato una sentenza netta sull’inizio di stagione del Napoli

Il Napoli ha avuto un inizio di stagione strabiliante. Viene da sette vittorie consecutive tra Serie A e Champions League. L’ultima, pazzesca, contro l’Ajax alla Johan Cruyff Arena per 1-6. Una dimostrazione di forza impressionante, anche mentale, visto che i partenopei erano andati in svantaggio 1-0 dopo soli pochi minuti. Questo porta dunque a riflettere molto sulle potenzialità effettive della squadra di Spalletti, capace di battere chiunque.

Tutti i giocatori sembrano in gran forma e hanno trovato un’alchimia invidiabile in poche settimane. Di questo ha parlato Daniele Adani, letteralmente entusiasta della stagione che sta disputando il Napoli. Tra l’altro, i partenopei stanno facendo a meno anche di Victor Osimhen, assente dal minuto 40 della sfida con il Liverpool.

Adani entusiasta del Napoli

Daniele Adani, opinionista, ha parlato ai microfoni della Bobo TV del Napoli: “Ad oggi, è il meglio che il calcio possa offrire, tutti devono godere delle sue partite. Lobotka potrebbe tranquillamente giocare con Pedri e Gavi. Gli attaccanti segnano pur alternandosi, Anguissa è un centrocampista totale. Manca Osimhen, appena un mese fa c’erano dei dubbi su Raspadori, e adesso?”.

Un commento che non lascia spazio a interpretazioni. Adani è contento di ciò che vede tra le fila dei partenopei. Bel gioco, risultati e anche acquisti azzeccati. Come Raspadori, che da quando si è sbloccato contro lo Spezia non si è più fermato. Del resto, è stato preso dal Napoli per sostituire un grande giocatore come Dries Mertens e aveva bisogno di ingranare.