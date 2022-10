“Napoli aiutato dagli arbitri”: caos in Serie A, scoppia la polemica

Incredibili dichiarazioni sul Napoli. Il noto commentatore juventino non si trattiene e si lascia uscire parole pronte a generare polemiche.

L’inizio di stagione del Napoli non poteva essere dei migliori. Dopo 8 giornate di campionato gli azzurri sono in testa alla classifica, in coabitazione con l’Atalanta. Ben 6 vittorie a fronte di 2 pareggi. Ancora meglio il cammino in Champions League. Fino a questo momento sono 3 su 3 le vittorie degli uomini di Spalletti.

Non tutti però sono concordi nell’attribuire meriti al Napoli. L’opinionista di fede bianconera Marcello Chirico parlando delle vittorie di Napoli, Inter e Juventus nell’ultimo turno di Champions League ha gettato ombre sul cammino fin qui sostenuto dalla squadra azzurra. “Inter e Napoli aiutati anche dagli arbitraggi e dal VAR.” ha tuonato. “Le sviste si vedono anche in Europa.”

“Rocchi ha fatto scuola.” ha continuato Chirico. “Quello che sta facendo in Europa è quello che avevamo capito già in Italia: il VAR non è dirimente negli episodi oscuri di una partita. Anzi, paradossalmente, certe volte è anche dannoso. Ma non è un problema di tecnologia, è un problema di uomini.”

Napoli, le accuse di Chirico: “Lozano come Bonucci, ma stavolta…”

Chirico in particolare cita l’episodio del primo gol del Napoli contro l’Ajax, paragonando la situazione a quella che ha portato all’annullamento della rete del 3-2 contro la Salernitana. “La dinamica del primo gol del Napoli è stata identica a quella del gol della Juventus contro la Salernitana.” ci ha tenuto a specificare Chirico. “Lozano si trova nella stessa situazione di Bonucci. Eppure in un caso è stato convalidato e nell’altro no.”

E’ un fiume in piena: “Il regolamento dell’IFAB stabilisce così, ma in Italia invece i signori dell’AIA lo interpretano a modo loro. Poi, invece di chiedere scusa, se glielo fai notare, fanno pure gli offesi.”