Napoli, sospiro di sollievo per i tifosi: Spalletti vuota il sacco in conferenza

Spalletti vuota il sacco in conferenza stampa: sospiro di sollievo per i tifosi del Napoli, l’annuncio del tecnico è una manna

Spalletti fa tirare un bel sospiro di sollievo a tutti i tifosi del Napoli. L’allenatore è intervenuto nelle scorse ore in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese: sarà una sfida da non sottovalutare, il precedente contro lo Spezia (vittoria all’ultimo respiro con la rete di Raspadori) deve essere un esempio. Il tecnico lo sa ed è proprio su quello che avrà fatto leva.

La squadra vive un momento d’oro. Il 6-1 contro l’Ajax ha ulteriormente confermato il periodo di forma strabiliante degli azzurri. Ma adesso c’è da tornare in campo per affrontare la Cremonese. Sarà una sfida tutt’altro che semplice. Ma intanto sono arrivate due ottime notizie, sia per l’allenatore che per i tifosi. Come annunciato in conferenza stampa, il tecnico avrà a disposizione due giocatori che avevano accusato problemi fisici negli ultimi giorni.

Napoli, annuncio in conferenza: Spalletti può sorridere

In Cremonese-Napoli si vedranno in campo Piotr Zielinski e Kvicha Kvaratskhelia. Entrambi avevano avuto problemi fisici dopo la trasferta di Amsterdam e avevano fatto temere il peggio. Invece sono a disposizione, come annunciato appunto dal tecnico in conferenza stampa: “Non so parlare di turnover. Zielinski è a disposizione, Kvara si è allenato bene. In determinate situazioni abbiamo dovuto alternare tre calciatori. Osimhen ha fatto lavoro aggiuntivo“.

Spalletti ha anche annunciato che Osimhen non sarà a disposizione perché non ha ancora recuperato del tutto. Questo vuol dire che in attacco sarà ancora sfida a due fra Raspadori e Simeone per il posto di centravanti. Nonostante sia disponibile, il tecnico potrebbe decidere di far rifiatare Kvaratskhelia ma questo lo deciderà solo nelle prossime ore. La notizia è che l’infortunio è superato e ci sarà.