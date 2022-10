Atalanta, non solo il pari amaro: beffa a sorpresa per Gasperini

Pari e beffa a sorpresa per Gasperini: due brutte notizie per l’Atalanta, il Napoli adesso può approfittarne.

Il Napoli sta per scendere in campo contro la Cremonese per questa nona giornata di Serie A. Gli azzurri hanno un’occasione molto importante di andare in testa alla classifica in solitaria. Infatti nel pomeriggio è arrivato un risultato che fa molto comodo alla squadra di Luciano Spalletti: il pareggio dell’Atalanta contro l’Udinese.

Una partita spettacolare quella della Dacia Arena fra bianconeri e nerazzurri. Lookman porta in vantaggio la squadra ospite, poi il raddoppio di Muriel su calcio di rigore per il classico gol dell’ex. Ma l’Udinese non molla davvero mai e reagisce: prima il gol di Deulofeu, poi il pareggio di Perez a dieci minuti dalla fine. Un 2-2 bellissimo ma che dà un solo punto all’Atalanta, al momento in testa da sola ma presto potrebbe essere superato proprio dal Napoli.

Udinese-Atalanta, doppia beffa per Gasperini

L’Atalanta di Gasperini infatti è in testa alla classifica di Serie A al momento con 21 punti, il Napoli è dietro a 20 punti. Con una vittoria contro la Cremonese, quindi, la squadra di Spalletti andrebbe in testa in solitaria. Un’occasione da non fallire quindi per gli azzurri. Ma c’è anche un’altra brutta notizia per il tecnico Gasperini in vista della prossima difficile partita contro il Sassuolo in campionato.

Nel corso di Udinese–Atalanta infatti è stato ammonito Hateboer che era diffidato: questo vuol dire che il terzino salterà la sfida contro la squadra di Dionisi. Un elemento da non sottovalutare visto che parliamo di un giocatore titolare e importante della squadra nerazzurra. Per fortuna del Gasp le alternative non mancano ma è una situazione da non sottovalutare.

Adesso testa soltanto alla Cremonese per il Napoli di Spalletti: con una vittoria oggi gli azzurri sarebbero in testa alla classifica in solitaria. Inoltre c’è da rispondere al Milan che ieri ha dato una importante dimostrazione di forza contro la Juve nonostante il recente risultato negativo contro il Chelsea.