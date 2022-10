Calciomercato Napoli, ecco l’erede di Lozano: Giuntoli cala il jolly

L’attaccante messicano Hirving Lozano potrebbe lasciare il Napoli. Giuntoli però si tutela ed ha in mente già il suo sostituto.

L’inizio di stagione del Napoli è stato di altissimo livello. Gli azzurri sembrano inarrestabili sia in Italia che in Europa. In Serie A, in attesa del match contro la Cremonese, gli azzurri sono in vetta in coabitazione con Milan e Atalanta. Situazione simile in Champions League dove Spalletti ha fatto addirittura tre vittorie su tre.

Merito anche di un attacco che sembra girare al massimo. Nonostante l’assenza di Osimhen, Raspadori e Simeone in queste settimane sono stati in grado di non farlo rimpiangere. L’unica nota potenzialmente dolente riguarda il messicano Hirving Lozano, il quale, nonostante alcune buone prove, non ha ancora trovato la rete in questa stagione. Per lui sono 9 presenze, tra campionato e coppe, con uno zero alla voce gol segnati.

Ciò però sembra non interessare al Manchester United che, come riporta il Daily Express, è sempre sulle tracce dell’attaccante. Nei piani dello United l’arrivo di Lozano sarebbe subordinato alla risoluzione della grana Cristiano Ronaldo. Con l’addio del portoghese, la dirigenza dei Red Devils potrebbe affondare il colpo decisivo per strappare Lozano al Napoli.

Napoli, se parte Lozano Giuntoli ha già l’alternativa in mano

Il tutto potrebbe concretizzarsi al termine della stagione. C’è tempo quindi per il Napoli per preparare qualche contromossa. Sempre secondo quanto riportano i colleghi inglesi, Giuntoli in realtà si starebbe già muovendo per sondare il terreno per un sostituto. Il nome caldo è quello di Jeremy Doku del Rennes.

Occhio però, perché sul belga classe 2000, il cui valore di mercato si aggira attorno ai 20 milioni, ci sarebbe anche il Liverpool. Per il Napoli quindi c’è il rischio di un’asta. Il contratto in scadenza nel 2025 consente inoltre al club francese di poter trattare da una posizione di forza, giocando proprio sulla possibile concorrenza tra le big europee per il calciatore.