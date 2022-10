Che gioia Raspadori: annuncio improvviso, succede prima di Cremonese-Napoli

Giacomo Raspadori è stato il colpo dell’estate del Napoli e incassa complimenti importanti prima della sfida con la Cremonese.

Principale obiettivo di calciomercato del Napoli per tutta l’estate, Giacomo Raspadori si è infine messo a disposizione del club campano lo scorso 20 agosto. Il lieto fine a una trattativa lunga e complessa che per qualcuno vedeva l’attaccante emerso nel Sassuolo addirittura sopravvalutato. Esagerazioni, certo, ma il timore che l’impatto con una big potesse essere complicato era abbastanza diffuso.

Raspadori ha spazzato via i dubbi con una serie di prestazioni sempre più convincenti. E con i gol naturalmente, che per un attaccante sono sempre fondamentali. Uno in campionato, decisivo per battere lo Spezia. Tre in Champions League, ai danni di Rangers e Ajax. Due con l’Italia, fondamentali per avere la meglio su Inghilterra e Ungheria.

E proprio della Nazionale azzurra, esclusa dai prossimi Mondiali di Qatar 2022 ma comunque campione d’Europa in carica, Raspadori sembra essere destinato a essere uno dei punti fermi. Dopo le comparsate a EURO 2020 il CT Roberto Mancini lo ha lanciato definitivamente. Confermando la sua stima anche ai microfoni di RAI Sport.

Mancini esalta Raspadori: “Migliora giocando gare importanti”

È successo alla vigilia del sorteggio dei gironi di qualificazione a EURO 2024 andato in scena oggi a Francoforte. Commentando le possibili difficoltà dei gruppi prima che questi venissero creati – l’urna ha poi assegnato all’Italia Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta – il commissario tecnico ha speso parole importanti anche per Raspadori.

“Giacomo sta cominciando a giocare partite molto importanti, e quando gioca queste partite chi ha qualità i miglioramenti sono naturali” ha affermato il CT. Sottolineando quindi come il passaggio dal Sassuolo al Napoli, con tutto il rispetto per gli emiliani, abbia giovato alla carriera del giovane attaccante emiliano. Che incassati i complimenti proprio a poche ore dalla sfida di campionato contro la Cremonese avrà motivazioni extra per fare bene.