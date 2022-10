Cremonese-Napoli, l’indizio sui social è emblematico: svelato un titolare

Cremonese-Napoli, Spalletti rivoluziona l’undici titolare e sorprende anche i tifosi azzurri. E’ appena arrivato un indizio dai social network.

Al via di Cremonese-Napoli manca sempre meno. Alle ore 18:00 allo stadio Zini di Cremona, la formazione di Massimiliano Alvini ospita gli azzurri di mister Luciano Spalletti. I grigiorossi venderanno cara la pelle contro i partenopei, decisi a conquistare i tre punti lontano dallo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. La formazione ospite, da inizio stagione, sta vivendo uno splendido momento di forma.

Ancora imbattuta in Italia ed in Europa, Spalletti ha l’imbarazzo della scelta per l’undici titolare che, con ogni probabilità, subirà qualche stravolgimento oggi pomeriggio a Cremona. Un mini turnover visto che, nei prossimi giorni, ci sarà l’impegno contro l’Ajax in Champions League.

Cremonese-Napoli, Ostigard nelle grafiche del club azzurro

Per questo motivo è ipotizzabile qualche modifica nello scacchiere titolare dei partenopei. Se per la presenza in panchina di Kvaratskhelia non vi è ancora certezza, sembra quasi sicuro che in difesa qualcosa cambierà. Da giorni, infatti, le probabili formazioni di Cremonese-Napoli vedono Leo Ostigard pronto a partire dal primo minuto sul prato dello stadio Zini.

L’ultimo indizio in tal senso arriva proprio dalla SSC Napoli che, pochi istanti fa, ha postato sui propri canali la consueta grafica pre match. Sul proprio profilo ‘Twitter’, la società partenopea ha lanciato la grafica ‘Match Day’ con tutte le info partita. E proprio sullo sfondo della grafica campeggia il volto di Leo Ostigard. Due indizi, dunque, in attesa della prova definitiva. Amir Rrahmani, che ha stretto i denti contro l’Ajax in Olanda, sembra destinato alla panchina. Salvo clamorosi ribaltoni, dal primo minuto ci sarà proprio l’ex Genoa.