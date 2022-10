Juve, che caos: non solo Allegri, i tifosi attaccano anche un giocatore

Milan-Juve: non solo Allegri, i tifosi hanno preso di mira anche un giocatore. La rabbia dei sostenitori bianconeri sui social

La crisi della Juventus è molto lontana dalla fine. Le due vittorie contro Bologna e Maccabi Haifa avevano fatto pensare ad una rinascita; ieri a San Siro contro il Milan la possibilità di dimostrarlo definitivamente, invece l’ennesima sconfitta e una prestazione davvero pessima.

Allegri è come sempre nell’occhio del ciclone: una gran parte di tifosi chiede a gran voce l’esonero, la società però ha spiegato più volte che c’è alcuna intenzione di mandarlo via. Dietro a questa decisione c’è anche un problema di natura economica. Il tecnico ha un contratto molto lungo e soprattutto molto ricco: la Juve, che ha già seri problemi finanziari, farebbe fatica a sostenere un ulteriore stipendio. Ma Allegri non è l’unico sul banco degli imputati.

Milan-Juve, il giocatore sotto attacco: “Basta!”

Uno dei più criticati dopo Milan–Juve è Leonardo Bonucci, il difensore che tanto bene aveva fatto nelle due partite dell’Italia contro Inghilterra e Ungheria nella recente Nations League. Invece ieri è stato fra i peggiori in campo: tanti errori tecnici e di posizione, per finire poi con quanto accaduto in occasione del gol di Brahim Diaz. Lo spagnolo lo ha superato una facilità disarmante e Bonucci è rimasto addirittura fermo, praticamente immobile. Ovviamente la scena non è passata inosservata e i social lo hanno preso di mira.

“Inaccettabile, basta Bonucci” ha scritto un utente sotto ad un post con il video dell’episodio. Bonucci sta facendo molto male in questo inizio di campionato: si pensava che le prestazioni in Nazionale potessero aiutarlo anche con la Juve, invece sembra continuare in questo momento di difficoltà. La mancanza di Giorgio Chiellini si sente anche per lui, così come per tutta la Juve. Il sentimento dei tifosi appare ormai chiaro: quel “Basta Bonucci” riassume il pensiero di molti. In casa bianconera è davvero finita un’era.