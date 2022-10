“Ma che fa?”: Cremonese-Napoli, tifosi increduli per l’episodio

Episodio assurdo durante Cremonese-Napoli: tifosi azzurri increduli, non possono credere a ciò che hanno visto

Il Napoli è in campo in questi minuti contro la Cremonese. Una partita che la squadra azzurra ha approcciato nel modo giusto e dopo un po’ di tentativi è riuscito ad andare in vantaggio con il rigore di Politano. Rrahmani protagonista con una traversa, un palo però anche dall’altra parte. Insomma, il Napoli sta tenendo il pallino del gioco come previsto e ora è riuscito a sbloccare anche il risultato.

Spalletti non ha ancora a disposizione Osimhen, che non ha ancora recuperato dall’infortunio muscolare che lo tiene fermo ormai da un mese. Così a Cremona ha schierato titolare in attacco Raspadori e non Simeone, che parte quindi dalla panchina. L’ex Sassuolo sta vivendo un ottimo momento di forma e vuole ancora timbrare il cartellino. Ma quello che gli è accaduto poco fa ha davvero dell’incredibile.

Cremonese-Napoli, Raspadori ostacolato da Abisso: episodio assurdo

Intorno al 20′ di Cremonese-Napoli, c’è stata una importante occasione per Raspadori, pronto a calciare a botta sicura verso la porta avversario. A fermarlo è stato… Abisso. Sì, proprio così: l’arbitro della partita ha ostacolato la conclusione verso la porta dell’ex Sassuolo lasciando increduli i tifosi azzurri e non solo, che hanno riversato la loro rabbia direttamente sui social.

“Ma che fa?” è la frase che sta facendo il giro di Twitter e non solo in questi minuti. Un episodio assurdo che è diventato immediatamente virale. Raspadori aveva ricevuto un buon passaggio da calcio di punizione ed era pronto ad andare verso la porta con un tiro a botta sicura. Niente da fare, però: l’arbitro lo ha ostacolato e non è riuscito a farlo.